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İstanbul'un Baraj Gölleri Temizleniyor

İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti. İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:19
İstanbul'un Baraj Gölleri Temizleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden yararlanarak barajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. İSTAÇ ekipleri, aylardır süren kuraklık yüzünden suları çekilen kent genelindeki baraj göllerinin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete geçti. 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TERKOS’A 15 ARAÇ, 100 PERSONEL

Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası’ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm barajların, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. 

ÇALIŞMA İL SINIRLARI İÇİNDEKİ 7 BARAJI KAPSIYOR

İstanbul’un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bulardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Istırancalar, Kazandere ve  Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB’nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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