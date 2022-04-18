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İstanbul, Uluslararası Turnelerin Rotasına Dönüyor

Dünya müziğinin önde gelen isimleri, İBB’nin organizasyonu ‘34 Calling’ ile İstanbul’a geliyor. Uluslararası sanatçılar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluşuyor. 11 Haziran’dan Belçikalı bir müzik grubu Hooverphonic ile başlayacak seri, sezon boyunca farklı sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:01
İstanbul, Uluslararası Turnelerin Rotasına Dönüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ, İstanbul’u uluslararası turnelerin rotasına dönüştüren konser serisi ‘34 Calling’i başlatıyor. Türkiye'nin en prestijli sanatçılarını ağırlayan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu kez uluslararası sanatçıların sahne alacağı 34 Calling’e ev sahipliği yapacak. Konser serisi Haziran 2022’de başlayacak. Sezon boyunca farklı sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

HOOVERPHONİC WİTH ORCHESTRA, 11 HAZİRAN’DA HARBİYE’DE

34 Calling’in ilk konseri Hooverphonic with Orchestra ile başlıyor. Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip-hop’u saykedelik, pop ve çok sesli müzikle birleştiren Belçikalı grup Hooverphonic, orkestral performansıyla 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

HOOVERPHONİC HAKKINDA

Belçikalı bir müzik grubu Hooverphonic, Ekim 1995’te kuruldu. Grup, 2021 yılında katıldıkları Eurovision şarkı yarışmasının büyük finalinde Belçika’yı “The Wrong Place” adlı şarkı ile temsil etti. Hooverphonic, 2000'li yıllara damgasını vuran trip-hop akımının öncü grupları arasında yer alıyor. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.04.2022 10:12
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