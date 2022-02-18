İstanbul Trambolin Parkı

Trambolin Park Nedir?

Trambolin; destekli bir çerçevenin yaylardan yardım alarak zıplama alanına tutturulduğu bir alet olarak tanımlanabilir. Esnek yapısı; bilhassa çocukların dikkatini çeker. Ayrıca, çok eski zamanlardan bu yana tercih edilen bir spor kategorisidir. Eğlence amaçlı olarak kullanılan esnek ve zıplamaya yarayan bir alet oluşu; trambolini farklı kılan detaylar arasındadır. Bunun yanı sıra, bedeni de çalıştıran bir egzersiz aracı olduğundan bahsetmek gerekir.

Siz de trambolin park sayesinde eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız yolunuz bir gün mutlaka Flyzone’a düşmeli! Flyzone; popülerliğini her geçen gün arttıran trambolin konseptli bir eğlence merkezi olarak fark yaratır. Birçok çocuğun gitmek adına hayaller kurduğu Flyzone Trambolin Parkı; aynı zamanda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapar. Çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de harika bir yerdir. Hatta, çocuklar, yetişkinler ve arkadaş gruplarına özel organizasyonlar düzenlendiğinden bahsetmek gerekir.

Flyzone Trambolin Parkı; bilhassa spor salonlarından ve egzersizlerden sıkılanlara hitap eder. Zamanını farklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyenler için tartışmasız en iyi seçenektir. Eğlenceli ve vücudu olması gerektiği gibi çalıştıran parkurları ile hem sağlıklı hem de fit bir vücut hayali kuranlar tarafından ilk seçenek olarak değerlendirilir. Her geçen gün daha çok kişinin tercih ettiği Flyzone Trambolin Park; az sayıda şubeye sahiptir. Ancak, Türkiye genelindeki popülerliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, İstanbul’da dört ve Nevşehir’de bir şubesinin olduğunu söylemeliyiz.

İstanbul Başakşehir’de yer alan Mall of İstanbul

İstanbul Beyoğlu’nda konumlanan Demirören İstiklal

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Torium AVM

İstanbul Pendik sınırları içerisinde yer alan Lens İstanbul AVM

Nevşehir merkezde bulunan Nissara AVM

Flyzone Trambolin Parkı şubeleri olarak bilinir. Siz de bu şubelere gittiğiniz takdirde hem bireysel hem de grup olarak eğlenceli vakit geçirme şansına erişebilirsiniz. Buna ek olarak, bünyesinde yer alan etkinlikler ile de farklı bir yer olduğunu ispat eder. Bilhassa hazırladığı menüler ve eğlenceli etkinlikler ile çocuklar için harika bir seçenektir. Siz de çocuğunuz için Flyzone Trambolin Park’ta harika bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Flyzone; okullara özel olarak hazırlanan etkinlikler ile de farkını ortaya koyar. Ayrıca, şirket ve kurumlara özel etkinliklerin de dikkat çekici olduğunu söylemek gerekir.

Flyzone Trambolin Parkı bünyesinde haftanın belirli gün ve saatlerinde birtakım özel etkinlikler gerçekleştirilir. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kids Flight, Cuma ve Cumartesi günleri yalnızca 13 yaşından büyüklerin katılabildiği 90 dakika süren Nights Flight bahsettiğimiz etkinlikler arasında yer alır.

Flyzone Giriş Şartları Nelerdir?

Flyzone Trambolin Parkı; sahip olduğu parkurları ile de farkını ortaya koyar. Trambolin park bünyesinde Trapez, Ninja Zone, Air Walk, Skyfall, Challenge Bridge, Fly Dunk, Master Court gibi parkurlar bulunur. Bu parkurların her birisinin farklı özellikleri vardır. Örneğin, Air Walk; trambolin yardımı ile düz duvarda yürümeyi sağlayan zorlayıcı ama eğlenceli bir parkur oluşuyla öne çıkar. Buna ek olarak, Trapez parkuru; havada asılı bir şekilde duran trapez ile ziyaretçilerin heyecanlı ve eğlenceli hareketler yapmasını mümkün kılar.

Birçok kişinin tercihi Ninja Zone parkurudur. Bu parkur sayesinde ziyaretçiler birden çok engeli geçmeye çalışarak vücutlarını çalıştırırlar. Fly Dunk; bilhassa basketbol severler için harika bir seçenektir. Kişinin trambolin yardımı ile zıplayarak basketbol oynamasını mümkün kılar. Master Court 21; kişinin trambolinden geçerek hedefe ulaşmak adına mücadele ettiği son derece heyecanlı bir parkurdur. Skyfall ise adından da anlaşılacağı üzere trambolinle yükselerek sünger dolu bir havuza atlamanın mümkün olduğu bir seçenektir. Biraz da Flyzone giriş şartlarından bahsedelim!

Kalp ve tansiyon hastaları için uygun bir ortam değildir.

Ziyaretçiler; parkuru kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okumak, gerekli videoları izlemek, görevlilerin verdiği tavsiyelere uymak zorundadırlar.

Uçuşlardan en az yarım saat önce alana gelinmesi zorunludur.

Parkur alanına giriş yapmadan evvel spor ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, metal eşyalar ve aksesuarlar çıkarılmalıdır.

Altı kaydırmaz çorap kullanılmalıdır.

Saçları uzun olanların saçlarını toplaması gerekir. Bu tür bir çorabı olmayanlar; kasadan silikonlu çorap satın alabilirler.

Son olarak, park alanına yiyecek ve içecekle girilmesi kesinlikle yasaktır.

Flyzone Nasıl Gidilir?

Flyzone; haftanın yedi günü açık olan bir trambolin parkıdır. Ayrıca, 10.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söylemek gerekir. Flyzone nasıl gidilir diye düşünenlere şubelerin adres bilgilerini verebiliriz.

Mall of İstanbul AVM şubesi; Başakşehir’de Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:7 F/34 adresinde yer alır.

Demirören AVM şubesi; İstiklal Caddesi’nde yer alır.

Nissara AVM şubesi; Yeni, Lale Caddesi No:29, Nevşehir merkezde bulunur.

Lens İstanbul şubesi; Yenişehir, Millet Caddesi No:34 Pendik adresinde yer alır.

Torium AVM şubesi ise Esenyurt Torium AVM üçüncü katta kendisine yer bulur.

KAYNAK.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)