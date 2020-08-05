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İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı Sokak Röportajlarına Devam Ediyor

Siyasi Sokak Röportajlarının İlk YouTube kanalı olarak 2014 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde sokaklara çıkıp halka mikrofon uzatan İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı hız kesemden tam 7 yıldır halka mikrofon uzatarak güncel siyasi,ekonomik ve yaşama dair her konuda soru sorarak halkın düşüncelerini öğrenip izleyenlerine sunmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:04
İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı Sokak Röportajlarına Devam Ediyor
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HALKIMIZ BİR GRUBUN GÜDÜMÜNE GİREN MEDYA ORGANLARINA MAHKUM DEĞİL...

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 2008 yılında Özgür ve tarafsız Medyanın azaldığını görünce İstanbul Times Medya Grubunu kurdu. Kurulduğu günden bu yana tarafız,özgür haber yapan grup bu tarz haberleri sevmeyenlerce bir ok davaya muhatap oldu. Davaların büyük çoğunluğunda Türk Adaleti İstanbul Times Yayın Grubunu haklı bulurken zaman zaman kaybettğimiz davalarda oldu. 

SOKAK RÖPORTAJLARININ ARANILAN YÜZÜ "İSTANBUL TİMES TV ÖZEL YOUTUBE" KANALI ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR...

Güncel siyasi konular ile alakalı her gün İstanbul'un bir ilçesine giden "İstanbul Times Tv Özel" YouTube kanalı 04.08.2020 tarihinde Avcılar ilçesinin Marmara caddesinde onlarca vatabdaşa ü soru sordu...

1-Yarın bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verecesksiniz neden ?

2-Muharem İnce Parti kursa oy verirmisiniz ? Sizce Başarılı olur mu ?

3-Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanlarına Halkın gönlünü yapın dedi sizce Ak Parti Teşkilatları halkın gönlünü yapabiliyor mu ?   diye sorduk. İşte Halkın cevapları :

Kanalımıza abone olmak ve videolarmızı izlemek için lütfen tıklayın...

https://www.youtube.com/channel/UCznTWeEx990YwHOICGWF-Kw

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.08.2020 15:53
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