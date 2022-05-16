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İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve ekibi tarafından 2010 yılında işlk kurulan siyasi sokak röportajlarının kanalı İstanbul Times Tv özel You Tube kanalı kurulduğu günden bu yana 6 binden fazla video üreterek siyasi sokak röportajlarının öncüsü olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:35
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
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İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE 81 İLİN SİYASİ SOKAK RÖPORTAJLARININ NABZI BURADA ATIYOR …

İstanbul ‘un 39 ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde en kalabalık meydan,cadde ve sokaklarına giderek halka başta siyasi gelişmeler olmak üzere gündem ile alakalı sorular sorarak seçmenin görüş ve düşüncelerini ekranlarına taşıyan İstanbul Times Medya grubu her siyasi partiye özgürce ve tarafsızca kendi ifade etme ortamı sunması ile adından sıkça söz ettiriyor.

4 MİLYON İZLENEN VİDEOSU DA VAR …

İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı tarafından 23 Haziran 2019 İstanbul tekrarlanan belediye seçiminden kısa bir süre önce İstanbul Esenyurt’ta çekilen bir video 4 milyon kişi tarafından izlenerek günlerce TREND vido oldu. Aynı Video 115 bin kişi tarafından beğenildi ve 22 binden fazla yorum yapıldı.

KANAL “ADAM İŞTE EKREM İMAMOĞLU BELGESEL”İ İLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ve ekibinin 7 bölge gezerek hazırladığı “ADAM İŞTE EKREM İMAMOĞLU BELGESELİ” de ı dikkat çekti. Halkın duygu ve düşüncelerini diğer inanlara aktarmada ciddi bir boşluğu dolduran İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanallarına abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz

İŞTE KANALLARIN LİKLLERİ :

İstanbul Times Tv özel YouTube

https://www.youtube.com/c/%C4%B0stanbulTimesTV%C3%96zel

İstanbul Times Haber YouTube

https://www.youtube.com/c/%C4%B0STANBULT%C4%B0MESHABER

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)



 

Son Güncelleme: 16.05.2022 09:50
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