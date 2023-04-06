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İstanbul Times Tv Face Book İlginç Videolar İle Yayında

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner tarafından 06.02.20208'de kurulan İstanbul Times Gazetesiz ve Medya Grubu aradan geçen 15 yıllık sürede Yaptığı güncel sokak röportajları ile ilk siyasi YOUTUB sokak röportajlarının kanalı 15 yıllık İstanbul Times Tv Face Book sayfasında da artık sokak röportajları başlat olmak üzere çok ilginç ve güncel videolar yayınlamaya başladı. sizde İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfalarımızda videolarımızı izleyebilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2023 Perşembe 08:35
İstanbul Times Tv Face Book İlginç Videolar İle Yayında
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YANDAŞ YAYINICLIK YOK HALK ODAKLI YAYINCILIK VAR

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi ”İstanbul Times Tv Face Book sayfamız 15yıldır var. Ancak Face Book yönetimi kısa bir süre önce içerik değişikliğine gidince yayın kurulu olarak bu mecramızda da güncel videolara yer verme kararı aldık. Hatta Yotube mecrasından önce artık videolarımız ilk olarak İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfamızda yayınlayacağız.

Çetiner sözlerini şu şekilde sürdürdü,seçim döneminde sadece bizim kendi mecramız üzerinde günlük 3 milyon kez izlenen bir yayın mecrası olmaktan dolayı oldukça mutluyuz.

Hatta bizim videolarımızı kullanıp günlük 15 -20 milyon kez ilenmemize katkı veren sosyal medya mecra kullanıcılarına teşekkür ederiz.

Özellikle para kazanma derdi ve hırsı olmayan sosyal medya kullanıcılarının bizim logomuzu ve ismimizi kullanarak paylaşım yapmalarından dolayı hepsine teşekkür ederim dedi.

SİZDE :

İstanbul Times Tv Face Book

İstabul Times Gazetesi Face Book Sayfalarımızı takip edebilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 06.04.2023 16:39
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