banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek
Son Dakika
İstanbul Times TV 2021 Yılında...
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize...
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni Tramvay
Son Dakika
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni...
Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum
Son Dakika
Op.Dr Urlu : Daha İyi...

İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek

Siyasi sokak röportajlarının ilk kanalı İstanbul Times Özel YouTube kanalı 2014 yılından bu yana siyasi sokak röportajlarına hız kesmeden devam ediyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 12:17
İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek
banner171

ÇETİNER ; AYNI HIZIMIZ 2021’DE DE DEVAM EDECEK DEDİ.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in yönetiminde 6 Şubat 2008’de ilk sayısını çıkaran İstanbul Times Gazetesi daha sonra dijital alanda ciddi bir atılım yaparak 2014 yılında siyasi sokak röportajlarının ilk kanalı İstanbul Times TV Özel YouTube kanalı ile alanında öncü bir rol üstlendi. Kanal geçen sürede ortaya koyduğu performansın daha fazlasını 2021’de de yapmak için her türlü altyapı çalışmalarını tamamladı.

2500 VİDEO, 160 BİN ABONE VE 90 MİLYON İZLENME İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ..

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi: “Yayın grubu olarak hiçbir siyasi parti, vakıf, dernek veya herhangi bir cemaatin yayın organı değiliz. Amacımız kimseye hakaret etmeden söyleyecek sözü olan vatandaşlarımızın duygu, düşünce, fikirlerini en özgün bir şekilde konuşarak diğer insanlara ulaştırılması adına özgür, tarafsız ve bağımsız bir medya kuruluşu olmak adına gayretlerimiz devam ediyor. Öncelikle İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere bugüne kadar 2500 video ürettik. Yapılacak ilk seçimde kanal ve yayın grubu olarak İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Adapazarı başta olmak üzere seçimlerin çekişmeli geçeceği birçok il ve ilçede sokak röportajları yaparak kamuoyunun gündemini tutacağız. Çetiner sözlerini şu şekilde tamamladı: 2020 yılında dünya ile beraber ülkemiz de sağlık alanında çok zor bir yıl yaşadı. Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, hastalarımıza şifa yakınlarına sağlık sıhhat dolu günler diliyorum.” dedi.

YAYIN GRUBUMUZLA İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN :

e-mail: istanbultimes@gmail.com

Telefon: 0212-415-82-05

ŞİRKET GSM: 0532-344-05-12 

Kaynak: İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, 3 Gün Boyunca Hizmetleriyle İstanbullunun Yanında
İBB, 3 Gün Boyunca Hizmetleriyle İstanbullunun Yanında
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Üyelerinin Yanında
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Üyelerinin Yanında
BTP 10 Bin Lira Asgari Ücreti Nasıl Vereceğini Açıkladı
BTP 10 Bin Lira Asgari Ücreti Nasıl Vereceğini Açıkladı
Vatan Partisi Öncü Genel Kadın Başkanı Meltem Ayvalı:
Vatan Partisi Öncü Genel Kadın Başkanı Meltem Ayvalı:

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169