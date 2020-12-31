İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek

ÇETİNER ; AYNI HIZIMIZ 2021’DE DE DEVAM EDECEK DEDİ.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in yönetiminde 6 Şubat 2008’de ilk sayısını çıkaran İstanbul Times Gazetesi daha sonra dijital alanda ciddi bir atılım yaparak 2014 yılında siyasi sokak röportajlarının ilk kanalı İstanbul Times TV Özel YouTube kanalı ile alanında öncü bir rol üstlendi. Kanal geçen sürede ortaya koyduğu performansın daha fazlasını 2021’de de yapmak için her türlü altyapı çalışmalarını tamamladı.

2500 VİDEO, 160 BİN ABONE VE 90 MİLYON İZLENME İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ..

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi: “Yayın grubu olarak hiçbir siyasi parti, vakıf, dernek veya herhangi bir cemaatin yayın organı değiliz. Amacımız kimseye hakaret etmeden söyleyecek sözü olan vatandaşlarımızın duygu, düşünce, fikirlerini en özgün bir şekilde konuşarak diğer insanlara ulaştırılması adına özgür, tarafsız ve bağımsız bir medya kuruluşu olmak adına gayretlerimiz devam ediyor. Öncelikle İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere bugüne kadar 2500 video ürettik. Yapılacak ilk seçimde kanal ve yayın grubu olarak İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Adapazarı başta olmak üzere seçimlerin çekişmeli geçeceği birçok il ve ilçede sokak röportajları yaparak kamuoyunun gündemini tutacağız. Çetiner sözlerini şu şekilde tamamladı: 2020 yılında dünya ile beraber ülkemiz de sağlık alanında çok zor bir yıl yaşadı. Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, hastalarımıza şifa yakınlarına sağlık sıhhat dolu günler diliyorum.” dedi.

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Kaynak: İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)