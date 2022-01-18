İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor

BU HAKSIZ TAHSİLATA MARUZ KALAN KURUM NE YAZIK Kİ GAZETEMİZİN NEŞRİYATIÇI ŞİRKETİ OLAN ÇETİNER A.Ş. OLDU…

ÇETİNER Radyo Televizyon Gazetecilik Yayıncılık A.Ş.Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çetiner’in temsil ve ilzam süresi dolduğu için önceki dönem yaptığımız gibi müdürler kurulu karar defterine kararımızı alıp noterden onayladıktan sonra diğer istenen evraklar ile beraber İstanbul Ticaret Odası Perpa Tescil işlemlerine 1.619.28 TL ödeme yaparak telsim ettik.

Hüseyin Çetiner hem çıkarılan engellere hem de alınan haksız ödemeler için şunlar söyledi:

Daha önceki senelerde sorun edilmeyen Müdürler Kurulu karar defteri sorun edilerek başvurumuz red edildi.

Bu sefere kararı genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazarak yine aynı yere etsim ettik.

Bu sefer başka eksiklikler de çıkarılıp evraklarımız yine iade edildi. Bu sefer bizzat Ticaret Odası Eminönü yerleşkesine gidip ilgili personel ile konuşarak neden eksik ve hatalarımızı ilk seferde söyleyip her seferinde bedel ödeyerek zaman harcamamıza sebep oluyorsunuz dedik.

Nu seferde yeni şeyler yazarak bunları hazırlayıp Perpa İTO tescile verin dendi. Bir işlem için 3 kez Noter’e karar tasdik edip verdik. İlk işlem 24.12.2021 tarihinde odu…ikinci kararı ise 31 Aralık 2021’de tasdik edip odamıza verdik.

Bu da red oldu ...Daha sonra 7 Ocak 2022’de yeni bir karar alıp noterden tasdik ederek Odamızın Perpa şubesine verdik.

Biz zaten işlemimizin bedelini fazla fazla 24.12.2021 de ödediğimiz halde sene değişimi olduğu için bu sefer 0096808 dekont ile 503.80 kuruş fark aldılar.

Ticaret odalarının ve mesleki kuruluşların kuruluş amacı üyelerinin haklarını korumak ilk öncelik iken bize faydası olmayan ticaret odamız neden aynı işlem için fark alıyor ?

Oda başkanımız Şekip Ağdaviç ve bütün yönetimden bir an önce bu zalim ve haksız uygulamayı düzeltmelerini istiyoruz.

Ayrıca bir müdür imza süresinin yenilenme ücreti neden 1.620 TL oluyor ? bu para için biz ne tür bir faydası oldu ?

İstanbul Ticaret odasının üyelerini artık birer sağmal inek olarak görüp en basit tescil işlemi için çok yüksek bedeller almasında üyeler bıkmış durumda.

İstanbul Ticaret Odasının bir an önce yaşamış olduğumuz bu adil olmayan duruma açıklama yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Bunu sadece biz yaşadık diye gündeme getirmedik.Bir çok üye ve muhasebeci ile yaptığımız görüşmelerde İstanbul Ticaret Odasının işlem ücretlerini çok yüksek olduğu vurgulandı.Hele bu kriz döneminde Odanızın üyelerini daha çok koruyup kollaması gerekirken noter tasdik ücretleri de dahil edildiği zaman bir temsil kararı için 3.000 TL ödeme alınması adil midir ?

Limted Şirketlerde müdürlük süresi daha uzun olduğu halde Anonim şirketlerde bu sürenin en fazla 3 sene ile sınırlı olması üyeler için büyük bir sıkıntı. Bunun neden üç sene olduğunun üyelere izah edilmesi geremez mi ?

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)