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İstanbul Sözleşmesi'nin Son Gününde, İBB’den BM’de “Eşitlik Sözü”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) tarafından düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumuna katılacak. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için yapacağı faaliyetleri anlatarak üç yıllık taahhütlerini açıklayacak. İBB, Foruma Türkiye’den taahhütte bulunan ilk yerel yönetim olacak. Forumun düzenleneceği 1 Temmuz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Kararı ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin son günü olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:40
İstanbul Sözleşmesi'nin Son Gününde, İBB’den BM’de “Eşitlik Sözü”
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Uluslararası Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) çağrısı üzerine, 30 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek. Fransa ve Meksika Hükümetlerinin ev sahipliğindeki Foruma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Ekonomik Adalet ve Haklar” alanındaki taahhütleri ile katılıyor. İBB, Forum’da, Türkiye’den taahhütte bulunacak ilk yerel yönetim olacak. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU, İBB’NİN TAAHHÜTLERİNİ AÇIKLAYACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Kararı ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin son günü olan 1 Temmuz’da, BM’de ‘eşitlik sözü’ verecek.  İmamoğlu, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için İBB’nin önümüzdeki üç yıl boyunca yürüteceği faaliyetleri video mesajla anlatarak taahhütlerini açıklayacak.

İBB’DEN ÜÇ SENELİK TAAHHÜT

İBB, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu tarafından belirlenen altı tematik alan arasından “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” ve “Ekonomik Adalet ve Haklar” başlıklarında üç senelik taahhütte bulunacak. İBB, 8 Mart 2021’de,  kamuoyuna açıkladığı ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ çerçevesinde, İstanbul’da yaşayan kadınların güçlendirilmesi için üç yıl boyunca,  şu alanlarda çalışmalar yürütecek: 

“Yeni kadın sığınma evinin açılması, çok dilli kadın destek hattının tam kapasite ile sürdürülmesi, 7/24 çalışacak kriz merkezlerinin hizmete başlaması, kadınların şiddet karşısında yasal haklarını öğrenebileceği eğitim ve seminerlerin İBB’nin merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırılması, şiddet görme riski olan kadınların güvenliğinin yerinde desteklenmesi.”

KADIN İSTİHDAMI DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

İBB’nin, kendi kadın personellerine ve kurumsal yapısına dönük taahhütleri de bulunuyor. İBB’nin, Forum’da sunacağı iç taahhütleri ise şöyle:

“İBB personeline ve yöneticilere verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin sürdürülmesi; iletişim çalışmalarında, politika ve hizmet tasarımlarında eşitliğin temel alınması, çalışan kadınların şiddet ve taciz karşısında güçlendirilmesi, farklı iş alanlarında kadın istihdamının desteklenmesi, genç kadınlara İBB’de staj olanağı sunulması,   kadın çalışanlara liderlik eğitimi verilmesi.” 

ŞİDDETLE MÜCADELE EKONOMİK GÜÇLENMEYLE DESTEKLENECEK

İBB, kadınların sorunlarına bütüncül bir şekilde yaklaşarak şiddetle mücadele politikalarını ekonomik güçlenme programlarıyla desteklemeyi de taahhüt ediyor. Bu bağlamda, kadınların kentin olanaklarından daha çok yararlanabilmesi için şu çalışmalar yapılacak:

“Kadın istihdamı, İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla desteklenecek. Kadınların bakım yükü, Yuvamız İstanbul kreşleri ve evde bakım hizmetleri ile hafifletilecek. Kadınların kentsel hareketliliği, 0-4 Yaş Anne-Kart hizmeti ile arttırılacak. Kadın kooperatifleri, kadın üreticiler ve kırsalda yaşayan/üreten kadınlar desteklenecek.”

100 BİNİ AŞKIN KATILIMCI BEKLENİYOR

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun ilk aşaması, 29-31 Mart tarihlerinde, Mexico City’de, yaklaşık 23 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Forum, yerel ve küresel eşitlik hareketine ivme kazandırılmasında önemli bir paylaşım alanı durumunda. Ayrıca hükümet, sivil toplum, özel sektör, gençlik kuruluşları, medya, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yol haritalarının ortaya konacağı uluslararası bir platform işlevi görecek. 100 bini aşkın çevrimiçi katılımcının öngörüldüğü Paris Forumu kapsamında, 90’dan fazla paydaş beş senelik, 900’ü aşkın paydaş ise 1 senelik taahhütte bulunacak. 

TAAHHÜTLER, 2026’YA KADAR TAKİP EDİLECEK

Forumda duyurulan taahhütler, 2026 yılına kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu tarafından her sene, organize edilecek bir toplantı ile takip edilecek. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 10:42
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