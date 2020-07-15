İstanbul Sıcaklar ile Mücadele Etmeye Devam Ediyor!

Sıcaklıkların bu derece artış göstermesi elektrik tüketimini de beraberinde getiriyor. Bu durumun kısır bir döngüye düştüğünü siz de görebilirsiniz. Elektrik tüketimi ile beraber kişilerin bıraktıkları karbon ayak izi de artış göstermektedir.

İstanbul’da Namaz Vakitleri Hava Durumuna Dikkat!

İstanbul namaz vakitleri yoğunlaşan camilerde özellikle güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Cemaatin cami içerisine sığmadığı durumlarda direkt olarak bahçede kılınmasına müsaade edilmektedir. Bu durumda da sıcaklıklara karşı temkinli olmalısınız. Özellikle kişilerin yaş sınırının 60 üzeri olması durumunda bu konuda daha da dikkatli olması gerekir. Ancak bu şekilde ibadet edilirken sağlık da korunmuş olur.

Sıcaklıklara Karşı Hangi Tedbirler Alınmalı?

Haber365 kapsamında yapılan incelemelerde tedbirleri de bir araya getirdik;

Sıcaklıklara karşı öncelikli olarak su tüketiminin artırılması gerekmektedir.

Ter ile su kaybı en üst noktaya çıkıyor. Bu konuda oldukça dikkatli olmalısınız.

Direkt olarak güneş ışınlarının altında kalmamalısınız.

Güneşten korunabilmek için şemsiye ya da şapka kullanmalısınız.

Ayrıca cildin zarar görmemesi için yüksek faktörlü güneş kremlerinin kullanılması da öneriliyor. Bu şekilde en kısa süre içerisinde sıcağın en azından temel etkilerinden kurtulabilirsiniz.

Güneşe maruz kalan kişilerin hem tansiyon hem de kalp rahatsızlıkları çekebileceği de eklenmelidir.

. Son senelerde sıcaklık sebebi ile can kayıplarının artması durumun ne derece ciddiye alınması gerektiğini bir kere daha göstermektedir.

İstanbul’da Sıcak Günlerde İlginç Görüntüler!

Gezi foto galeri haberleri incelendiği zaman özellikle boğazda serinlemeye kalkan kişilerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Sahillere gitme konusunda imkansızlıkları olan kişilerin tek çaresi boğaz oluyor. Uzmanlar boğazdaki akıntılara karşı da uyarmaktadır. Bu alanda daha da dikkatli olunması gerekiyor. yüzme bilmeyen kişilerin ise suyun sığ kesimlerinden dahi uzak durması istenir.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajnsı (İTHA)