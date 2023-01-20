‘İstanbul Narkotik olmasa İBB logolu araç, İstanbul’u zehirlemeye devam edecekti.’

‘CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu aymazlığı makam araçları ile uyuşturucu sevkiyatına kadar, gider ise şaşırmayın!’

Uyuşturucu ile topyekûn mücadeleye büyük sekte vuran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tavrının, kabul edilemeyeceğini vurgulayan Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir,’ İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan İSKİ, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir. Araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir" açıklaması tam bir aymazlıktır ve bu tavır uyuşturucu ile topyekûn mücadeleye büyük sekte vuran bir yaklaşımdır. Bilindiği üzere Adana’da Diyarbakır’a cenaze götürüp İstanbul’a dönen İBB cenaze nakil aracında da geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonda 144 kilo 550 gram esrar yakalanmıştı. O zamanda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizimle alakası yok, taşeron demişti. Uyuşturucu tacirleri zehir saçmak için her yolu deniyor ve denemeye devam edecektir ama vatandaş ve kurumlar, zehir tacirlerine geçit vermemek için daha dikkatli olmaları, uyuşturucu ile topyekûn mücadele için çok kıymetlidir. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tavrı önceki olaydan hiç ders alınmadığını göstermektedir. ’dedi.

Gerekli önlemleri almayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin makam araçları her gün aranmalı!

Yazar Demir,’ Bugün, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirilmesi ve taşerondur açıklaması yaparak, daha önce cenaze aracında uyuşturucu yakalanan sanki başka belediyeymiş gibi sorumluluk alınmadığı ve uyuşturucu ile mücadele destek vermediği ve yeterli önlem ve denetim yapmayarak, uyuşturucu tacirlerine geçit veren bu ihmalkârlığı göstermesi, uyuşturucu tacirlerinin bundan sonraki sevkiyatlarını, belediyenin taşerondan kiraladığı makam araçları ile yapmasına kadar gitmez mi? diye düşündürüyor insanı! ’dedi.

‘Her gün birilerini uyuşturucu ile itham eden Kılıçdaroğlu, CHP’li İBB logolu araçta uyuşturucu yakalamasına tek söz etmiyor.’

Şükür ki! İstanbul’da her gün bir yenisi yapılan ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ yapılmasa, gençlimizin hali nice olur diyen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ’Açık ve net ifade edeyim ki! Biz, uyuşturucu ile mücadeleyi sekteye uğratan kişi, kurum, yönetici ve siyasetçi hangi siyasi görüşten olursa olsun karşısındayız. Dünde, bugünde bu anlayışla hareket eden karalı duruş sergiledik ve sergilemeye devam edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadeleye destek vermek ve farkındalık oluşturmak, mücadelenin başarıya ulaşmasına katkı sunmak için araştırma yapan ve çözümler sunan, sayısız açıklamasının yer aldığı haberleri olan biri olarak, en son 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlayacak kadar ileri giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li İBB logolu araçta uyuşturucu yakalamasına tek söz etmemesini bizlere Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ile mücadeleye destek değil, köstek olma niyetinde olduğunu göstermektedir.’ dedi.

‘İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak, İstanbul narkotik birimlerine şükranlarımı sunuyorum.’

Uyuşturucu ile mücadele köstek olan kişi ve siyasetçilere geçit vermeyen İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak şükranlarını sunan Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ‘Gece gündüz demeden insanımızı korumak için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize ve Uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği kararlı duruş ile güvenlik güçlerimize güç veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan’a, muhalefetin iftiralarına, muhalefetin yönettiği belediyelerin araçlarını uyuşturucu sevkiyatlarında kullanılmasına, engel olarak cevap İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman soylu ve ekibine ve en son CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosu bulunan ‘Bakım Onarım Aracı’ ile uyuşturucu sevkiyatı yapılmasına engel olan İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum.’ dedi.