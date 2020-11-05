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İstanbul Maratonunda İlklerin Senesi

İstanbul, bu Pazar İBB’nin düzenlediği ülkenin en büyük spor organizasyonu olan N Kolay İstanbul Maratonu heyecanına sahne olacak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Kasım 2020 Perşembe 13:33
İstanbul Maratonunda İlklerin Senesi
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 Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Atletics’in altın kategorisinde bulunan etkinlikte bu yıl birçok ilk yaşanacak. Yeni isim sponsoruyla gerçekleşecek maratonda ilk kez sanal koşu düzenlenecek ve sporcular ilk defa Avrupa’dan Asya’ya koşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu, 8 Kasım 2020, Pazar günü koşulacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak etkinliğin tarihinde ilk kez parkur, Avrupa’dan Asya’ya yönüne doğru uzanacak. 42. yılında sadece 42K kategorisinde koşulacak maratonda, pandemi önlemleri dolayısıyla Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu da ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla gerçekleşecek.

İstanbul’un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımı için önemli bir yere sahip N Kolay İstanbul Maratonu’nda, yüksek hijyen standartları ve pandemiye dair tüm etkinlik kriterleri yerine getirilecek. Etkinlikte bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle, 4 bin kişilik kısıtlı katılımcı parkura çıkacak.

N KOLAY İSTANBUL MARATONU’NDA İLK SANAL KOŞU

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte, Sanal Koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusu hakkında detaylı bilgiye, www.nkolayistanbulmaratonu.com web sitesinden isteyen herkes ulaşılabilecek.

MARATON TARİHİNDE İLK DEFA KÖPRÜDEN İKİ KEZ GEÇİLECEK

N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak. Yenikapı'da başlayacak yarış; Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek. Anadolu yakasına koşacak sporcular, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya’ya geçecekler. Katılımcılar, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip olacaklar. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecekler.

Parkur, Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra sırasıyla; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş İskelesi, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü, Unkapanı, Cibali, Fener ve Balat istikametine doğru devam edecek. Sporcular, sonrasında bu noktadan dönüş yapacak. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

KİT DAĞITIMI 5-6 KASIM’DA

Maraton kit dağıtımı 5-6 Kasım’da 10.00-18.00, 7 Kasım’da 10.00-19.00 saatleri arasında Zorlu PSM Gösteri Merkezinde gerçekleşecek. Randevu sistemi ile yapılacak yarış kiti dağıtımı için; sporcular event.spor.istanbul web adresi üzerinden randevu alabilecek. Dağıtım alanında Sporcuların ve organizasyonun güvenliği için HES Kodu sorgulaması da yapılacak.

YOLLAR SPORCULARA AÇILACAK

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U’’ dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Parkur üzerindeki tüm yollarda saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 08.30 itibari ile ara. Geçişine izin verilmeyecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri diğeri de ‘Güvenli Alan’ uygulaması olacak. Etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapabilecek olan sporcular, içeriden görevli tüm personelin güvenli olduğunu geliştirilen bir uygulama sayesinde görebilecek. Tüm pandemi önlemlerinin yanı sıra; bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevli olan herkesin pandemi ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinebilecek. Akıllı telefonunda ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması bulunan herkes ‘Güvenli Alan Uygulaması’nı kullanabilecek.

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