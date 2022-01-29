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İstanbul İtfaiyesi ‘Kardelen’ Gibi Yetişti…

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışına karşı İBB, tüm birimleriyle sahadaydı. Arnavutköy'de kara saplanan ambulansın yardımına İstanbul İtfaiyesi yetişti. Ambulansta doğum sancısı çeken hamile bir kadın vardı. Kadın, İBB İtfaiye ekibinin yardımıyla hastaneye yetiştirildi.  Mevlüde Kızğı adlı genç kadın, doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Genç kadın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 17:06
İstanbul İtfaiyesi ‘Kardelen’ Gibi Yetişti…
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Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi Kaktüs Sokak'ta doğum sancısı yaşayan Mevlüde Kızğı’nın yakınları ambulansa haber verdi. Ancak, kara saplanan ambulans, Kızğı hastaneye götüremedi. Hamile kadının yakınları İBB İtfaiyesi’ne haber verince Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin yardımlarıyla ambulanstan alınan kadın, güvenli bir şekilde itfaiye aracına bindirildi.  Mevlüde Kızğı doğuma beş dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

ADI “KARDELEN” OLSUN

İBB İtfaiyesi ekipleri, Kızğı’nın hastaneye yetiştirilmesinin ardından annenin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aile isim konusunda da itfaiye erlerinden yardım istedi. İtfaiyeciler yeni doğan kız çocuğuna isim önerisinde de bulundu. İtfaiyeciler “Kardelen” ismini önerdi. Son kararı, doğum haberini alır almaz Bingöl’den İstanbul’a gelmek için yola çıkan baba Mehmet Kızğı verecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)

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