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“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yapılan çağdaş düzenlemelerle yeni bir çehreye kavuşan İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Kurmaylarından, düzenlemeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, geziyle ilgili değerlendirmesini de vatandaşların yoğun ilgisi altında yürürken yaptı. İstiklal Caddesi’nin İstanbul’un önemli bir simgesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kültür sanat etkinliklerimiz, sergilerimiz olacak. Geçenlerde Beyoğlu Belediye Başkanı burada sergi yapmak istediğini söyledi. ‘Buyurun yapın’ dedim. İş birliğine açık bir yönetimiz. Burayı İstanbul için çok daha özel, kimlikli bir alan haline getireceğiz. İnşallah en yakında Beyoğlu Belediye Başkanı’mızla da gezeriz burayı” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:23
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
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BEYOĞLU / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, yapılan son düzenlemelerle eskisinden daha çağdaş bir görünüme kavuşan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu. İBB üst yönetimi ve bürokratlarının tam kadro eşlik ettiği İmamoğlu, cadde boyunca gerçekleştirilen yeni nesil düzenlemelerle ilgili kurmaylarından bilgi aldı. Çalışma arkadaşlarına kendi önerilerini de ileten İmamoğlu, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, yurttaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. İmamoğlu, İstiklal Caddesi gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de yol boyunca yürüyerek, vatandaşların arasında gerçekleştirdi. 

“İBB’NİN YETKİ ALANINDA”

“Arkadaşlarımla, yaklaşık 1 yıl öncesinden konuştuğumuz ve başlattığımız imalatları yerinde görüyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Bugün de yaptığımız şey şu: İstiklal Caddesi, İstanbul’un önemli bir simgesi. İBB’nin yetki alanında. Taksim’den Tünel’e kadar bu sürecin planlanması, etkinlikler ile zenginleşmesi, tarihi tramvay ile beraber zenginleşen bu alanın daha profesyonel bir alana sahip olmasını oluşturmak adına buranın temizliğinden, kimliğinden, halkla ilişkilerine varıncaya kadar tüm ekibimizle bir süreç başlattık. Özellikle oturma gruplarımız çok ilgi gördü. Nefes almak isteyenler, yol boyunca yürüdüklerinde, oturup orada dinlenmesi gereken insanlar var. Kimlikli, nitelikli, güvenlikli… Zaten görüyorsunuz özel tasarım. Yani ahşabıyla, dökümüyle, seçilen ağaçlarıyla yeşil örtüyü de burada sağlayan bir uygulama yaptılar.”

“BUNA BİLE SİYASET YAPILMASI YAZIK”

Daha önce caddede Beyoğlu Belediyesi’nin ahşap saksılarından yapılma ağaçları olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bir yıla yakındır buradaki süreç, Beyoğlu Belediyesi ile yazışılıyor. Yani yazışmalar yapılıyor. Değişim yapılacağı bilgisi veriliyor vs. Buna duyarsız kalındı. Üzerinden siyaset yapıldı. Bunun üzerine siyaset yapılması, buna bile siyaset yapılması yazık. İlçe Belediye Başkanı’mız, işine odaklandığında başarılı oluyor. İşine odaklandığında, bizimle diyaloğa geçtiğinde birçok sorunun çözüldüğünü gördük. İlçe Belediye Başkanı’mıza, başka ilçe belediye başkanları gibi yapmamasını, belediye başkanlığına odaklanmasını, hatta yorulduğunda bu banklara oturmasını diliyorum. Ağaçlarımıza bir katkı sunacaksa, olabilir” diye konuştu. 

“İNŞALLAH YAKINDA BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI’MIZLA BERABER GEZERİZ BURAYI”

“Burada temizlik, güvenlik, zabıta ekiplerimiz var. Yorulduklarında oturan vatandaşlarımız var” diyen İmamoğlu, “Zaten o işe yarayacak. Çok güvenli. Kolay kolay yerinden taşınamıyor. Diğerleri sağa sola taşınabilen ünitelerdi. Belediye Başkanı gelsin otursun, bir kahvesini alsın, içsin. Esnafımızla selamlaşsın. O daha güzel. Burada özellikle halkla ilişkiler boyutu önemli. Bir tarafında Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’mız etkin olacak. Zabıtamız burada etkin olacak. Zabıtamızın buradaki fonksiyonu, düzeni oluşturmak, sağlıklı bir ortam var etmek. Kültür sanat etkinliklerimiz olacak, sergilerimiz olacak. Geçenlerde Beyoğlu Belediye Başkanı burada sergi yapmak istediğini söyledi. ‘Buyurun yapın’ dedim. Bize haber verdiklerinde, belli günlerde, çakışmadığı sürece iş birliğine açık bir yönetimiz. İstiklal Caddesi çok değerli bir alanımız. Burayı İstanbul için çok daha özel, kimlikli bir alan haline getireceğiz. İnşallah en yakında Beyoğlu Belediye Başkanı’mızla da gezeriz burayı” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.07.2021 12:10
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