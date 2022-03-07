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İstanbul İçin Kar Uyarısı

Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı bilgisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:30
İstanbul İçin Kar Uyarısı
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AKOM’un paylaştığı bilgilere göre; hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 

Karadeniz üzerinden İstanbul’a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. 

TÜM HAFTA SÜRECEK

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

UYARILARA DİKKAT

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

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