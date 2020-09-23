İstanbul Havalimanı “Çin Dostu Havalimanı” Oldu

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolcu deneyimiyle uluslararası arenada Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden İstanbul Havalimanı’na, Çinli misafirlerinin yolculuk deneyimlerini artırmak için hayata geçirdiği uygulamalar neticesinde “Çin Dostu Havalimanı” belgesi verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’nin katıldığı törenle konsolosluk tarafından verilen “Çin Dostu Havalimanı” belgesine layık görülen İstanbul Havalimanı bu alanda projeyi tam kapsamlı şekilde uygulayan dünyadaki ilk terminal binası olma başarısını gösterdi. Proje, Çinli misafirlerin havalimanında geçirdikleri zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmek ve İstanbul Havalimanı’nda keyif dolu vakitler geçirmelerini sağlamak olarak tasarlandı.

İstanbul Havalimanı’nda Çince bilen personeller ve Çince levhalar...

Çinli misafirler için havalimanında geçirilecek her anın daha rahat ve keyifli hale getirilmesi amacıyla ‘yolcu dostu’ birçok uygulama da hayata geçirildi. Çin’den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin’e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince’ye çevrilmesi gibi yeniliklere imza atıldı.

Çinli yolcuların kullandığı Weibo & Wechat gibi sosyal medya mecralarının ekosisteminde İstanbul Havalimanı’nın hesaplarının yer alması, İGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Çince dil seçeneğine yer verilmesi, gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, yolcu köprülerinde “Hoş Geldiniz” yazısının yer alması ve Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için uygulamalar gerçekleştirildi.

Çin’den gelen uçuşlarda, uçak içlerinde yapılacak Çince anonslar ve havalimanında hemen her alanda bulunan Çince levhalar ile de Çinli misafirlere yönelik her şey düşünülmüş durumda.

Amaç, Çinli misafirlerin “evlerinde” gibi hissetmelerini sağlamak…

Törende değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanında hayata geçirdikleri ‘yolcu dostu’ uygulamalarla Çinli misafirlerin kendilerini “evlerinde” hissetmelerini hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki kadim dostluğa dikkat çeken Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın “Çin Dostu Havalimanı” olmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler için de olumlu bir katkı sunduklarını vurguladı.

“İstanbul Havalimanı’na gelen Çinli havayolu şirketi ve yolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Törende konuşan Samsunlu; “İstanbul Havalimanı’nın “Çin Dostu Havalimanı” belgesini almasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Çin, bizim için önemli bir ülke, tarihi, kültürel, ekonomik pek çok ilişkimiz bulunuyor. İki ülke arasındaki tarihi ‘İpek Yolu’nu hava yoluyla tekrar canlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülke turizmimize katkı yapacak şekilde, Çin’den gelen misafirlerimizin ülkelerine döndüklerinde İstanbul Havalimanı’nda geçirdikleri eşsiz deneyimden, kendilerini ‘evlerinde’ gibi hissettiklerinden bahsetmelerini istiyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda İstanbul Havalimanı’na uçuş düzenleyen Çinli havayolu şirketlerinin sayısını artırmak ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize daha çok yolcu gelmesini sağlamak. Avrupa’ya seyahat etmekte olan Çinli yolcuların transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte ‘yolcu dostu’ uygulamalarımızı daha da artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.