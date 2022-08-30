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İstanbul Gazeteciler Derneği’nden 30 Ağustos mesajı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 13:51
İstanbul Gazeteciler Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
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Mesajda şu ifadelere yer verildi: 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı gün olan; 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden Milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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