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İstanbul Gazeteciler Derneği'nden Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Gazeteciler Derneği geçtiğimiz yıl covid salgınından dolayı ertelenen olağan kongresini yapma kararı aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 10:15
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden Genel Kurul Çağrısı
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İGD Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda genel kurur ilanında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sayın üyemiz; İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13.00’da, Kaya Milenyum AVM Zemin Kat N0:06 Beykent-Büyükçekmece adresinde bulunan dernek merkezinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı; 07 Nisan 2021 Çarşamba günü, aynı saat, aynı gündem ve aynı adreste yapılacaktır.

İlanen duyurulur...

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama.

2. Divan heyeti seçimi ve divan heyetine imza yetkisinin verilmesi.

3. Saygı duruşu.

4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması.

5. Yönetim kurulu mali raporunun görüşülmesi ve oylanması.

6. Denetim kurulu raporunun görüşülmesi ve oylanması.

7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin seçimi.

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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