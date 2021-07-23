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İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı

İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayram mesajı yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Temmuz 2021 Cuma 10:50
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı
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Kurban Bayramı'nın, ülkemize, basın dünyamıza, insanlığa; barış, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyor diyen İGD Başkanı Mehmet Mert mesajında şu ifadelere de yer verdi: "İki yıldır tüm dünyayı tesiri altına alan, covid virüsü salgınını içeren pandemi döneminin bir an önce son bulmasını dilerken, yine her zamanki gibi birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum. Türkiye çok güçlü ve büyük bir ülkedir. Bu ülke buralara kolay gelmedi, bu halk bunun çok iyi bilincinde. Umuyorum ve diliyorum ki yarınlar bu güzel ülkemiz için çok daha güçlü, çok daha huzurlu, çok daha müreffeh günler getirecektir. Önümüzdeki günlerde bir defa daha kavuşacağımız Kurban Bayramı'nın, ülkemize, basın dünyamıza, insanlığa; barış, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

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