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İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, bir defa daha karşılamak üzere olacağımız Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayram mesajı yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 09:00
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Mehmet Mert mesajında şu ifadelere de yer verdi: "İki yıldır tüm dünyayı tesiri altına alan, covid virüsü salgınını içeren pandemi nihayet bitme noktasına geldi. Tüm insanlık birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu sorunu da daha az hasarlı aşmayı başardı. Bir an önce Rusya – Ukranya arasında yaşanan savaşın da son bulmasını diliyoruz. Ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen tüm yurttaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Türkiye çok güçlü ve büyük bir ülkedir. Bu ülke buralara kolay gelmedi, bu halk bunun çok iyi bilincinde. Umuyorum ve diliyorum ki yarınlar bu güzel ülkemiz için çok daha güçlü, çok daha huzurlu, çok daha müreffeh günler getirecektir. Önümüzdeki günlerde bir defa daha kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nın, ülkemize, basın dünyamıza, insanlığa; barış, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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