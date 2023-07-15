İstanbul Gazeteciler Derneği'nden 15 Temmuz mesajı

İGD Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde parlamenter demokrasiye yönelik darbe girişimiyle karanlık bir geceyi yaşamıştır. Yüce Türk Milleti, bu karanlık gecede, kahramanlığıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun kenarından almıştır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Büyükçekmece - İstanbul

Ülkemizdeki tüm basın yayın organları, uğradıkları baskınlara rağmen, darbe girişiminin karşısında durmuş, yayınlarıyla iktidarın, muhalefetin, halkın sesi olmayı başarmıştır. İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu olarak, bu hain girişime sebep olanları, bu hainliğe göz yumanları, destek verenleri, aktif olarak görev alanları, kurşun sıkanları, bomba atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülkelerine ihanet edenleri lanetliyoruz.

15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize ve o gece hainleri kısa sürede etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu hain girişime karşı onurlu bir direnç ortaya koyan Türk basınını ve yürekli meslektaşlarımızı da gönülden kutluyoruz.

Demokrasiye müdahale kabul edilemez. Bizler başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği ve farklılıklara saygıyı savunuyoruz.

Türkiye'nin bir daha böyle karanlık günler yaşamamasını dileyerek, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün gerçekleştiği bir Türkiye umudu ile; 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nünü kutluyoruz..

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu

www.istanbulgazetecilerdernegi.org

Türkiye'nin bir daha böyle karanlık günler yaşamamasını dileyerek; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz...