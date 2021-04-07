İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yeni Yönetimini Belirledi

İstanbul Gazeteciler Derneği geçtiğimiz yıl covid salgınından dolayı ertelenen olağan kongresini gerçekleştirdi. Kaya Milenyum AVM Zemin Kat N0:06 Beykent-Büyükçekmece adresinde bulunan dernek merkezinde yapılan kongrenin divan başkanlığını Tuncer Dağ, katip üyeliklerini ise; barış Emregül, Mustafa Küpeli ve Şenay Badur yaptı.

İGD üye gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ile devam etti.

Kongrede konuşan İGD Başkanı Mehmet Mert 'Gazetecilik ayrıcalıklı bir meslek olmakla birlikte, fedakarlık gerektiren ulvi bir meslektir. Önce parayı düşünenler başka iş yapmak zorundalar. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerektiren mesleklerde para en son gelir akıllara.' dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Rabia Ağca

İGD Başkanı Mehmet Mert konuşmasında şunlara yer verdi;

Sözlerimin hemen başında,12 Nisan 2002 tarihinden bu güne kadar bu güzide meslek örgütümüzün bu günlere gelmesine katkı sunan, destek veren, emek katan herkese çok çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum…

28 KASIM 2015 tarihinde başlayan başkanlığını yaptığım İstanbul Gazeteciler Dernek Yönetim Kurulu - 07 Nisan 2021- tarihine kadar neler yaptı özetleyerek sizlerle paylaşmak isterim.

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği olarak 28 Kasım 2015 yılında göreve gelen İGD Yönetim kurulu kongrenin ardından 42 kişilik yönetim kurulu toplantısı yaparak ve komisyonlar kurarak kolları sıvadı, görev dağılımı yaptı.

İGD dernek merkezi ve konferans salonuna kavuştu

Yeni yönetimin ilk vaadi olan kurumsallaşma adına dernek merkezi, 150 m2'lik konferans salonu, içerisinde interneti, bilgisayarları olan modern bir dernek merkezine kavuştu.

Kaya Millenium AVM'deki dernek merkezi ve konferans salonu, çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açıldı. Açılışa Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanısıra çok sayıda davetli katıldı...

‘ zirvedeki gazeteciler’ ödülleri

İstanbul Gazeteciler Derneği'nde bir ilki başararak 'Yılın Zirvedekileri Ödül Töreni' gerçekleştirdik. 8 dalda 4 yıl toplamda 32 başarılı meslektaşlarımızı hem manevi değeri olan plaketlerle hem de maddi değeri olan, diz üstü bilgisayarlar ve fotoğraf makineleri ile ödüllendirdik. Ödül törenimize de açılışımızda olduğu gibi, siyaset dünyasından, STK'lardan, meslektaşlarımIzdan yoğun ilgi vardı.

İYGAD OLDU İGD

Yapılan tüzük kongresinde İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği'nin ismi üyelerin aldığı kararla İstanbul Gazeteciler Derneği olarak değişti.

İGD SÖYLEŞİLERİNE BÜYÜK İLGİ

MEDYA BULUŞMALARI Kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde; 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle İstanbul Gazeteciler Derneği olarak bir birinden renkli ve anlamlı söyleşiler düzenledik. İsmail Küçükkaya, Yalçın Bayer, Emin Karaca, Mehmet Köşker gibi ünlü gazeteciler yanında İGD önceki başkanlarını da söyleşide ağırladık. Özellikle 2018 yılında İsmail Küçükkaya'nın Avcılar'da gerçekleştirdiği söyleşide salon doldu taştı.

İstanbul Gazeteciler Derneği olarak anlamlı yemeklerimiz, pikniklerimiz ve iftarlarımız oldu

Küçükçekmece bulunan Gölbaşı Restaurant'ta gerçekleşen 10 Ocak Gecesini DİSK Başkanı Kani Beko ile birlikte gerçekleştirdik ve bütün dernek üye yayınlarımıza D İSK'İ abone yaptık.

Gazetecileri ve ailelerini iftarda buluşturduk

Avcılar Hilton Otelde gerçekleşen iftar törenimize FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olmak üzere çok sayıda meslek büyüğümüz ve İGD üye meslektaşlarımız katıldı.

24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılış yıl dönümü anısına bir birinden renkli piknikler gerçekleştirdik... Çatalca'da iki defa gerçekleşen pikniğimizde meslektaşlarımız doğanın ve birlikte olmanın keyfini yaşadılar.

İstanbul Yerel Gazeteciler Tarihinde ilk defa vergi ödemeleri ve stopaj ödemeleri gerçekleştirdik. Daha önceki yönetimler zamanından kalan 9 bin liralık stopaj ödemesini vergi barışı kapsamında taksite bağlayarak ödemeye başladık.

İstanbul Gazeteciler Derneği etkinlikleri dernek yayın organlarımızın tamamında ve çok sayıda ulusal medya organlarında yer aldı.

Dernek üyemiz olsun olmasın İGD Yönetim Kurulu olarak iyi günlerinde ve kötü günlerinde meslektaşlarımızın yanında yer aldık.

İGD ÜYELERİNE HUKUK DESTEĞİ

İstanbu'un ünlü avukatlarından Av. Sema Kılıç, ile anlaşma yapılarak İGD üyelerine ücretsiz hukuk desteği sağladık.

Ayrıca bir çok kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapılarak İGD üyelerine Yüzde 20 ile yüzde 40 arasında indirim kartları bastık.

Ziyaretler....

Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere; Bütün siyasi parti genel başkanlarına, bölgemiz milletvekillerine, basın İlan Kuurmu'na, Basın Yayın Enformasyon İstanbul İl Müdürlüğü'ne, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretlerimiz oldu. Bir çok ziyaretçilerimizi de biz dernek merkezinde karşıladık..





SEMİNERLER VE PANELLERE KATILDIK

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert İGD'yi tepsilen bir çok panel ve söyleşilere, televizyon programlarına katılarak gazetecilerin sorunlarını dile getirdi. Yetkililerden talep ve destek istedi. Çalışma bakanlığına dosya vererek Yerel Gazetecilik Mevzuatı çıkarılmasını ve konunun meclise taşınması konusunda destek istedi.

BASIN İLAN KURUMU'NDAN DESTEK TALEP EDİLDİ

Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü'ne dilekçe verilerek il genelinde meslek örgütlerine dağıtılan destek talep edildi. Derneğimize sarı basın kartlı üye sayısı yeterli olmadığından bu destekten faydalanamadık.

Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için desteklerini her zaman yanımda bulduğum, çok saygıdeğer 26 kişilik YÖNETİM KURULU ÜYESİ arkadaşlarıma huzurlarınızda bir defa daha teşekkür ediyorum..

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz...

Sevgili arkadaşlar, gazetecilik bir bilim dalıdır. Sadece para kazanmak, geçimini sağlamak için yapılacak bir meslek değildir. Tabi ki her işte insanın yaşamasını sağlayıcı etkenler de gerekiyor. Ancak gazetecilik gibi mesleklerde paradan ve maddiyattan öncelikli değerler vardır.

Gerçeklerin peşinden koşmak gibi, haksızların yanında olmak gibi, halkı bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek gibi, özgür ve bağımsız habercilik yapmak gibi, kamu mallarını korumak gibi, doğrudan, haklıdan, etik değerlerden yana tavır almak gibi değerler vardır. Bütün bu değerler önünde yaşamını yitiren tüm meslek büyüklerimi huzurlarınızda saygı ile anmayı bir borç biliyorum. Bütün bunları yapmadan sadece para kazanmayı düşünenler varsa lütfen başka meslek seçsinler. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerektiren mesleklerde para en son gelir akıllara.

İstanbul Gazeteciler Derneği, mesleki dayanışmayı ve paylaşmayı arttırıcı girişimlerle meslektaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda ve daha verimli şartlarda mesleklerini sürdürmeleri için mesleki eğitime ağırlık vererek evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

TEK LİSTE İLE SEÇİM YAPILDI

İGD Başkanı Mehmet Mert'in konuşmasının ardından faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken divana sunulan tek liste ile seçimlere gidildi. Yapılan genel kurul sonrasında 3 yıl süre ile görev yapacak İstanbul Gazeteciler Derneği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

İGD Yönetim Kurulu

1- Mehmet Mert

3- Hasan Hınıslı

2- Mustafa Dolu

4- Hüseyin Çetiner

5- Celal Karali

6- Remzi Tanış

7- Müge Cesur Özmen

8- Tolga Öztürk

9- Sibel Gülersöyler

10- Emre Baktıroğlu

11- İlke Duyan

12- Aykut Kaya

13- Fatma Sarıbıyık

14- Müge Yücetürk

İGD Denetim Kurulu

1- Emin Beyaz

2- Turan İşcan

3- Osman Köse

4- Hakan Songur

5- Kemal Aydın

6- Tuncay Peker

İGD Disiplin Kurulu

1- Mustafa Küpeli

2- Kadir Çetin

3- Çetin Yılmaz

4- Zerrin Akbulut

5- Yakup Tezcan