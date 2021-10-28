İstanbul Gazeteciler Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası olan Cumhuriyetimizin 98.yılı kutlu olsun.Bu uğurda canlarını vermiş, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)

Kaya Milenyum AVM Beykent - Büyükçekmece - İstanbul

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)