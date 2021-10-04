banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1394.37
ALTIN
503.09
DOLAR
8.8742
STERLİN
12.0754
EURO
10.3137
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya için Birlik Vakti Dedi
Son Dakika
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya...
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Son Dakika
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine...
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
Son Dakika
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez...

İstanbul ‘Formula 1’e Hazır

İstanbul, 8 – 10 Ekim tarihleri arasında ‘Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021’e ev sahipliği yapmaya hazır. İBB, dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki yarış için ilgili tüm birimleriyle yürüttüğü hazırlıklarını tamamladı. Pist ve çevresini yarışa hazır hale getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 15:44
İstanbul ‘Formula 1’e Hazır
banner171

Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, ‘Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın bu sezonki 16. etabı olarak düzenlenecek yarışa, İstanbul 9. kez ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarışın yapılacağı pistin hazırlıklarına 19 birimiyle destek verdi. Asfalt ve yol bakımından çevre düzenlemesine, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalar yaptı. İstanbul, canlı yayınlarla milyarlarca insana ulaşan ve ülke tanıtımına katkı sunan organizasyon için hazır hale getirildi.

ULAŞIM İBB’DEN

İBB, Tuzla Akfırat’taki pistte yapılacak yarışlarda ulaşım sorununun yaşanmaması için işi sıkı tuttu. Bu kapsamda 5 gün boyunca farklı merkezi noktalardan yeterli sayıda otobüs ve personel görevlendirdi. Yarış süresince görevlilerin pist içi ulaşımı için de otobüsler tahsis etti. 

Dev organizasyonu izlemek için dünyanın dört bir ülkemize gelen ziyaretçiler de unutulmadı.  30 İETT otobüsü, servis aracı olarak kullanılması için ayırıldı. Halkın ulaşımı için ise merkezi güzergahlardan Intercity İstanbul Park’a seferler organize edildi.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tesis içi ve pist çevresindeki alanlarda çalışmalara yapan İBB ekipleri; otopark asfaltı, bozuk satıh tamiri, bakım onarım ve zemin tesviye çalışmalarında son düzlüğe girdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde yaya üst geçitlerin bakımı yapılarak tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirildi. Pistteki bazı virajların servis yollarında da asfalt genişletme çalışmaları yürütüldü.

PİST VE ÇEVRESİ ARTIK DAHA YEŞİL 

İBB ekipleri, tesiste yeşil alan ve peyzaj çalışmaları da yürüttü. Peyzajı bulunmayan ya da düzenleme gerektiren yeşil alanları tespit edip bakım onarım çalışmalarını yapan ekipler, tüm tesis genelinde ot ve çalı biçimi, budama, sulama, ilaçlama, çiçek dikimi ve çim serimi için yoğun mesai harcadı.

EKİPLER ACİL DURUMALAR KARŞI TEYAKKUZDA

İBB, hem hazırlıklar sırasında hem de yarış boyunca ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olacak. İBB’nin sağlık ekipleri 4 ambulansla birlikte hazırlıklar sırasında, 15 ambulans ile yarış boyunca görev başında olacak şekilde hazırlık yapıldı.  Olası yangın, afet ve kaza durumlarına müdahale edebilmek için ise tam teçhizatlı personellerle birlikte 10 itfaiye aracı yarış alanında bulunması kararlaştırıldı.  Tesis ve çevresinde organizasyon süresi boyunca lisanssız ürün satışına, karaborsa veya seyyar satış yapılmasına izin verilmemesi için önlemler alındı.

A’DAN Z’YE TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

İBB, ayrıca mobil tuvalet, demir bariyer, kuka, sandalye gibi ekipmanları temin edecek. Tesis çevresinde ve içinde, geliş ve gidiş yollarında temizlik için gerekli olan araç ve personel desteği sağlanacak.  Tesis içinde ve dışındaki ana yollarda bulunan aydınlatma direkleri kontrol edilecek, arızalı olanların bakım ve onarımları yapılacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece’de Can Dostların Günü Unutulmadı
Küçükçekmece’de Can Dostların Günü Unutulmadı
Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclisi Toplandı
Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclisi Toplandı
Deva Partisi’nden ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ Önerisi
Deva Partisi’nden ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ Önerisi
‘Sultan’dan İmamoğlu’na ‘Okul’ Teşekkürü
‘Sultan’dan İmamoğlu’na ‘Okul’ Teşekkürü
Ahmet Davutoğlu İstanbul Basını İle Buluştu
Ahmet Davutoğlu İstanbul Basını İle Buluştu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169