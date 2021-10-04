İstanbul ‘Formula 1’e Hazır

Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, ‘Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın bu sezonki 16. etabı olarak düzenlenecek yarışa, İstanbul 9. kez ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarışın yapılacağı pistin hazırlıklarına 19 birimiyle destek verdi. Asfalt ve yol bakımından çevre düzenlemesine, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalar yaptı. İstanbul, canlı yayınlarla milyarlarca insana ulaşan ve ülke tanıtımına katkı sunan organizasyon için hazır hale getirildi.

ULAŞIM İBB’DEN

İBB, Tuzla Akfırat’taki pistte yapılacak yarışlarda ulaşım sorununun yaşanmaması için işi sıkı tuttu. Bu kapsamda 5 gün boyunca farklı merkezi noktalardan yeterli sayıda otobüs ve personel görevlendirdi. Yarış süresince görevlilerin pist içi ulaşımı için de otobüsler tahsis etti.

Dev organizasyonu izlemek için dünyanın dört bir ülkemize gelen ziyaretçiler de unutulmadı. 30 İETT otobüsü, servis aracı olarak kullanılması için ayırıldı. Halkın ulaşımı için ise merkezi güzergahlardan Intercity İstanbul Park’a seferler organize edildi.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tesis içi ve pist çevresindeki alanlarda çalışmalara yapan İBB ekipleri; otopark asfaltı, bozuk satıh tamiri, bakım onarım ve zemin tesviye çalışmalarında son düzlüğe girdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde yaya üst geçitlerin bakımı yapılarak tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirildi. Pistteki bazı virajların servis yollarında da asfalt genişletme çalışmaları yürütüldü.

PİST VE ÇEVRESİ ARTIK DAHA YEŞİL

İBB ekipleri, tesiste yeşil alan ve peyzaj çalışmaları da yürüttü. Peyzajı bulunmayan ya da düzenleme gerektiren yeşil alanları tespit edip bakım onarım çalışmalarını yapan ekipler, tüm tesis genelinde ot ve çalı biçimi, budama, sulama, ilaçlama, çiçek dikimi ve çim serimi için yoğun mesai harcadı.

EKİPLER ACİL DURUMALAR KARŞI TEYAKKUZDA

İBB, hem hazırlıklar sırasında hem de yarış boyunca ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olacak. İBB’nin sağlık ekipleri 4 ambulansla birlikte hazırlıklar sırasında, 15 ambulans ile yarış boyunca görev başında olacak şekilde hazırlık yapıldı. Olası yangın, afet ve kaza durumlarına müdahale edebilmek için ise tam teçhizatlı personellerle birlikte 10 itfaiye aracı yarış alanında bulunması kararlaştırıldı. Tesis ve çevresinde organizasyon süresi boyunca lisanssız ürün satışına, karaborsa veya seyyar satış yapılmasına izin verilmemesi için önlemler alındı.

A’DAN Z’YE TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

İBB, ayrıca mobil tuvalet, demir bariyer, kuka, sandalye gibi ekipmanları temin edecek. Tesis çevresinde ve içinde, geliş ve gidiş yollarında temizlik için gerekli olan araç ve personel desteği sağlanacak. Tesis içinde ve dışındaki ana yollarda bulunan aydınlatma direkleri kontrol edilecek, arızalı olanların bakım ve onarımları yapılacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)