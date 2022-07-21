İstanbul Festivali, 1 Milyondan Fazla Ziyaretçiyi Ağırlayacak

Festival Park Yenikapı’da, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Festivali; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunuyor.

23 gün boyunca 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan İstanbul Festivali’nin sözcülerinden Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal; “İstanbul Festivali’ni kapsayıcılığı ve içeriğiyle, eşsiz güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olan İstanbul’u yansıtan ve yaşatan bir etkinlik olarak tasarladık. İstanbul Festivali’nin, İstanbul’un simge etkinliği olarak markalaşmasını hedefliyoruz. 23 gün sürecek festivalin her gününü, özenle, en ince ayrıntısına kadar ele alarak planladık. 23 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında her gün 16.00 itibariyle başlayan etkinliklerimizle, 7'den 70'e herkese keyifli dolu anlar sunacağız. Kültür, sanat, espor, gastronomi, eğitim ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede birlikte sunacağız. Konserler, gösteri sahnesi, sanat alanları kapsamında 100’ün üzerinde sanatçı İstanbullularla buluşacak. Sadece İstanbullular için değil İstanbul’u yaşamak ve İstanbul’da eğlenmek isteyen herkesi ağırlamaya, eğlendirmeye, çeşit çeşit lezzetler ile farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyoruz. Festivali tasarlarken ve planlarken en önemli kriterlerimizden biri de erişilebilir fiyatlardı. Günlük festival giriş ücretimizi 30 TL’den başlayan fiyatla sunuyoruz” dedi.

İstanbul Şarkı Yarışması, Benim İstanbul’um Fotoğraf Yarışması gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan İstanbul Festivali, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserlerini de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Şarkı Yarışması’na değinen Kabasakal; “Popüler Müzik kültürüne yeni bir repertuvar kazandırmak amacıyla projelendirilen ‘İstanbul Şarkı Yarışması’nı POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) ve Türker Reklamcılık & Organizasyon öncülüğünde, İstanbul Festivali kapsamında düzenliyoruz. Her yıl farklı temaların işleneceği yarışmada bu yıl güzel kentimiz İstanbul adına üretilen eserler ‘İstanbul Şarkıları’ teması adı altında yarışıyor. MESAM ve MSG’ye kayıtlı tüm profesyonel bestecilerimize açık olarak başvurular alındı. Ön jüri tarafından finale kalmalarına karar verilen 10 yapıt, 14 Ağustos Cumartesi gecesi Metin Özülkü’nün şefliğinde senfonik bir orkestra eşliğinde yorumcularıyla heyecan dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Final jürisi ve halkın SMS oylamasıyla yapılacak olan değerlendirme sonrası ilk üç dereceye giren besteler açıklanacak. Bu yarışma ile değerli müzisyenleri çağdaş popüler müzik hayatımıza kazandıracağımıza inanıyoruz. Gecenin şov bölümünde Nükhet Duru ve Sena Şener sahne alacak” dedi.

23 GÜN, 47 KONSER

İstanbul Festivali tam 47 konsere ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz Cumartesi gecesi Kenan Doğulu ve Burak Yeter ile açılışını yapacak olan konser serisi; An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Kayahan Şarkıları Gecesinde “Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna”, Uğur Aslan, İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, MFÖ, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Cem Karaca & Barış Manço Şarkıları gecesinde “Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğolar”, Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener ile devam edecek.

İSTANBUL FESTİVALİ’NDE ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK…

İstanbul Festivali, çocukların eğlenirken öğrenecekleri birçok ücretsiz atölye ve oyun alanları sunacak. Lunaparktan eğlenceli ip parkurlarına, mini tiyatro oyunlarından kukla gösterilerine, dans şovlarından ilüzyon gösterilerine, kaykay ve graffiti şovlardan canlı heykel ve pandomim gösterilerine bir çok keyifli etkinlik çocukları bekliyor.

İSTANBUL FESTİVALİ ESPOR TURNUVALARINI UNUTMUYOR

İstanbul Festivali bir ilke imza atıyor ve İstanbul’da ilk kez bir festival kapsamında özel olarak konumlandırılacak gençlik bölümünde espor turnuva alanları sunuyor. Gençlik bölümünde ayrıca; simulator alanı, VR alanı ve keyifli kutu oyunları alanları da gençleri bekliyor.

İSTANBUL FESTİVALİ’NDE LEZZET SOKAĞI

İstanbul’un tatları ve bilinen markaları İstanbul Festivali’nde lezzet sokağında gün boyu soğuk ve sıcak servislerle ziyaretçilerin mola noktası olacak.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ve biletlere www. istanbulfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber/ İTHA

https://www.istanbulfestivali. com