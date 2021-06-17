İstanbul Emniyet Müdürü 127 Ceza Alan M.Ş'yi Yakalamıştır

Örgütün “Emniyet Mahrem İmam” yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, haklarında tahkikat yürütülen bu yapıya bağlı şahıslara maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında “Patates Hat” olarak tabir edilen yabancı şahıslar adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirlenen Z.A. isimli şüpheli şahıs, 10.06.2021 tarihinde İlimiz Esenyurt ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir.

Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüpheli şahsın, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra Terör Örgütüne Üye Olmak”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş. isimli şahsın da geçmiş dönemde mahrem imamlığını yaptığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İEM 17.06.2021 tarihinde alıntı