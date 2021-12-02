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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 25.11.2021 günü bazı basın yayın kuruluşlarında “İstanbul'da taksici terörü! Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız” başlıklarıyla yer alan konu ile ilgili yapılan araştırmalarda;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 18:05
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi
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Olayın 23.11.2021 tarihinde İlimiz Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde meydana geldiği belirlenmiştir. Taksi sürücüsünün yolcu olarak aldığı vatandaşa sözlü hakarette bulunduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan araç sürücüsü Y.B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1.339 ₺ idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

Ayrıca sürücü şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” başlıklı 301. Maddesine istinaden adli işlem yapılmıştır.

Kaynak: İstanbul Time Haber Ajansı (İTHA) 

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