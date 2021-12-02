İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 25.11.2021 günü bazı basın yayın kuruluşlarında “İstanbul'da taksici terörü! Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız” başlıklarıyla yer alan konu ile ilgili yapılan araştırmalarda;