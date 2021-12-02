İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Taksi Denetlemesi

Olayın 23.11.2021 tarihinde İlimiz Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde meydana geldiği belirlenmiştir. Taksi sürücüsünün yolcu olarak aldığı vatandaşa sözlü hakarette bulunduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan araç sürücüsü Y.B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Yakalanan şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1.339 ₺ idari para cezası işlemi uygulanmıştır.
Ayrıca sürücü şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” başlıklı 301. Maddesine istinaden adli işlem yapılmıştır.
Kaynak: İstanbul Time Haber Ajansı (İTHA)