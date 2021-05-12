İstanbul Eğitim Mil-Sen’de bayrak değişimi!

MİLSEN İSTANBUL İL BAŞKANI KUYUMCU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Mil-Sen Konfederasyonuna bağlı olarak kurulan Eğitim Mil-Sen, “Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikacılık” mottosuyla eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan gönüllü eğitimcilerden oluşmuş bir sendikadır.

Bize İstanbul İl başkanlığını layık göre bütün yöneticilerimize gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim. Kısa bir süre içinde eğitimci arkadaşlarım ile beraber İstanbul il başkanlığımızı sağlıklı bir şekilde kuracağız inşallah.

Bizimle beraber eğitim’e ve ülkemize değer katmak isteyen bütün eğitimcilerin bizimle beraber çalışmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Kaynak. İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)