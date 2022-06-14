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İstanbul'daki Nevşehirlilerden Gövde Gösterisi

İstanbul Nevşehirli Dernekler Federasyonu hemşehrileri ile Birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2022 Salı 10:25
İstanbul'daki Nevşehirlilerden Gövde Gösterisi
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İstanbulda yaşayan Nevşehirli Dernekler Federasyonu ( NEVDERFED ) hemşehrileri arasında kaynaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek adına “Birlik ve Beraberlik Gecesi” programı gerçekleştirdi.

Eğitimci, Yazar, Akademisyen, Belediye başkanı Muhtarlar Siyasi İl, İlçe başkanları ve bir çok Nevşehirli misafirin yoğun katılımı ile gereçekleşen programda dayanışma kaynaşma birlik ve beraberlik adına anlamlı mesajlar verildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Federasyon başkanı Nazmi ŞAHİN bir yola çıktıklarını bu gecenin bir ilk olduğunu ifade etti.

Konuşmalarının devamında başkan Şahin; Her şeyden önce sahip olduğu manevi mirasla müstesna bir kimliği temsil ediyor. Her bir ilçemiz, köyümüz bu zenginliğin ayrı bir rengini temsil ediyor.

Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp gücünü, zenginliğini bu manevi mirastan alıyor.

Nevşehirliler bir bütün olarak bu kardeşlik meşalesinin en sadık taşıyıcılarıdır.” Dedi.

Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleşen programda bizzat katılım sağlayarak konuşma yapan katılımcılara plaket takdimi gerçekleştirildi.

Program, Yöre sanatcısı Hulusi Gökmeşe’nin verdiği minik bir konser ile sonlandı.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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