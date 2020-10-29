Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve Dış Temsilciliklerde Kutlandı
Son Dakika
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve...
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin Yüzde 37,6’sında İş Kaybı Yaşandı
Son Dakika
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin...
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar Bu Haber’i Mutlaka Okusun…
Son Dakika
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar...

İstanbul'da Yağışlar Haftasonu Da Devam Edecek

Bugün sabah erken saatlerden itibaren Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy’de görülen gök gürültülü sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili oldu. AKOM verilerine göre, yağışlar yarın ve hafta sonu da devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 12:38
İstanbul'da Yağışlar Haftasonu Da Devam Edecek
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy gibi İstanbul’un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmur görüldü. Yağmurun ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevrelerine yayılarak, yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde etkili oldu. Bu sabah, Selimpaşa’ya metrekareye 102 kg/m2, diğer ilçelere ise 10 ila 35 kg arasında yağış düştü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


İBB Ekipleri, şehir genelinde yollarda oluşan göllenme ve su baskınlarına anında müdahale etti. Deniz/kara ulaşımında aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.


Akşam ve gece saatlerinde mola vermesi beklenen yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte tekrar etkili olacağı, il genelinde cumartesi öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (50-80 kg/m2 arası) etkili olacağı tahmin ediliyor.


İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı; yollarda oluşabilecek göllenme, su baskını, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı teyakkuzda bekliyor. Deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alındı.


Vatandaşlar da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 29.10.2020 12:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Tarihinin İlk Seramik Üreticisinden Atatürk’e Saygı Eseri
Cumhuriyet Tarihinin İlk Seramik Üreticisinden Atatürk’e Saygı Eseri
LÖSANTE’DE Cumhuriyet Coşkusu
LÖSANTE’DE Cumhuriyet Coşkusu
Vatan Partisi Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasa Teklifini AK Parti İle Görüştü
Vatan Partisi Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasa Teklifini AK Parti İle Görüştü
Edirnekapı Üst Geçidi Yenilendi
Edirnekapı Üst Geçidi Yenilendi
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169