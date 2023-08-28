İstanbul'da uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımaya güçlü destek vermeliyiz

Milletimizin başı sağ olsun.

İstanbul'da uyuşturucu ile kararlı mücadeleye yazılarıyla desteğini sürdüren Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda şehit olan kahraman polisimiz Hakan Telli kardeşimize, Allahtan rahmet, kederli ailesi, emniyet camiası ve milletimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet makamı ali olsun.’ dedi.

Milletimizin desteğiyle zehir tacirleri nefes alamayacak.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 24 bin 539 operasyon düzenledi. İstanbul'da 1 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklandı. Söz konusu çalışmalarda, 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde, 3 bin 250 kök Hint keneviri ile 2 milyon 959 bin 671 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Milletimizin güvenlik güçlerine vereceği destek ile sadece İstanbul'da değil yurt genelinde zehir tacirleri nefes alamayacak. ’dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede, kapsamlı, koordineli bir strateji ve halk desteğinin önemi çok büyüktür.

Uyuşturucu tacirleri ile mücadele, toplumların güvenliği, sağlığı ve refahı için önemli bir konu olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Bu mücadele kapsamlı , koordineli bir strateji ve halk desteğiyle çok hızlı sonuca ulaşabilir. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelede kullanılan İstihbarat Toplama ve Analiz, Operasyonlar ve Hedefli Baskınlar, Mali İzleme, Sınır Kontrolleri ve Gümrük Denetimleri, Teknoloji ve İnternet İzleme, Uluslararası İşbirliği, Yasal Reformlar, Savunma ve Koruma, Bilinçlendirme ve Eğitim, Alternatif Gelir Kaynakları konularında sürekli zehir tacirlerinin önünde olacak yöntemler geliştirmek çok önemlidir. Uyuşturucu ticaretinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, mücadele sadece cezai yaptırımlarla değil, aynı zamanda istihbarat, uluslararası iş birliği ve toplumsal destekle birleşerek etkili olabilir.’ dedi.

Uyuşturucu talebinin de kökü kurutulmalı!

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı, toplumların sağlık, güvenlik ve sosyal dengesi için ciddi tehdittir. Uyuşturucu ile mücadele çok yönlü bir çaba gerektirir ve devler, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve bireyler arasında iş birliği çok önemlidir. Uyuşturucu ile mücadelede Eğitim ve Farkındalık Artırma, Erken Müdahale ve Tedavi, Sınır Kontrolleri Alternatif Eğlence ve Aktiviteler, Rehabilitasyon ve Destek Programları, Uluslararası İşbirliği, Sosyal Yardım ve İstihdam Olanakları, Aile İçi İletişim ve Destek: İlaçla Destekli Tedavi konularına hassasiyetle yaklaşılmalı ve güçlü destek verilmesi önemlidir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, uyuşturucuyla mücadelenin sadece cezalarla veya yasaklamalarla değil, aynı zamanda psikososyal destek, eğitim ve toplumsal değişimle talebin kökünü kurutmada önemli bir yeri vardır. ’dedi.