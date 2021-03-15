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İstanbul'da Turist Sayısı, Yıllık Yüzde 67.1 Azaldı

İstanbul’a gelen turist sayısı, yıllık yüzde 67.1 düşüşle 334 bin 825 oldu. Ocak ayında, en çok turist Rusya Federasyonu ve İran’dan geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2021 Pazartesi 09:46
İstanbul'da Turist Sayısı, Yıllık Yüzde 67.1 Azaldı
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Konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı, yüzde 57 düştü. Konaklama tesisi doluluk oranı, yüzde 20.2’ye geriledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, Ocak ayında yaşanan değişimleri İstanbul Turizm Bülteni, Mart 2021 sayısında ele aldı. Değişiklikler, rakamlara şöyle yansıdı:

334 bin 825 yabancı turist geldi

Ocak 2021’de, İstanbul’a gelen turist sayısı, yıllık yüzde 67.1 azalarak 334 bin 825’e geriledi. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ise yıllık yüzde 71.5 düşüşle 509 bin 787’ye indi. İstanbul’un Türkiye içindeki payı artarak yüzde 65.7’ye yükseldi.

En çok turist Rusya Federasyonu’ndan

İstanbul’a en çok turistin geldiği ülke, 49 bin 971 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla İran (29 bin), Almanya (20 bin), Fransa (16 bin) ve Ukrayna (16 bin) takip etti. Gelen turist sayısında yıllık azalış, Rusya Federasyonu’nda yüzde 21.3, İran’da yüzde 61.1 kaydedildi.

Turistlerin yüzde 71.1’i İstanbul Havalimanı’na indi

Havayolu ile 332 bin 454, denizyolu ile 2 bin 371yabancı ziyaretçi geldi. Turistlerin yüzde 71.1’i, İstanbul Havalimanı’na, yüzde 28’i, Sabaha Gökçen’e indi.

Konaklama süresinde yüzde 59.6 azalış

Konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı, yıllık yüzde 57 azalarak 473 bine geriledi. Ocak 2020’de, konaklayanların yüzde 60.6’sını yabancı turist oluştururken, bir yılda yüzde 50.9’a geriledi. Toplam geceleme süresi, yıllık yüzde 59.6 azaldı.

Tesislerde doluluk oranı yüzde 20.2’ye geriledi

Ocak 2020’de gerçekleşen ortalama konaklama tesisleri doluluk oranı, yüzde 50,8 iken 2021’in aynı döneminde, yüzde 20.2’ye düştü. Ocak’ta, konaklama tesisi doluluğunun yüzde 11.3’ünü yabancı, yüzde 8.9’unu ise yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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