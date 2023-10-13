İstanbul'da San Sebastian Cheesecake Nerede Yenir?

En iyi San Sebastian Cheesecake deneyimini arıyorsanız, İstanbul’daki pek çok seçkin mekan bu eşsiz tatla damakları şenlendiriyor. Bask Bölgesi'nin bu otantik lezzeti, global bir fenomen haline gelmiş ve İstanbul'da da popülerliğini artırmıştır. İstanbul'da San Sebastian Cheesecake arayışınızda, dışı hafifçe kızarmış, içi ise inanılmaz yumuşak ve kremalı bu muhteşem cheesecake’i bulabileceğiniz, size özel mekan önerilerimiz var. İstanbul’da San Sebastian nerede yenir sorusunun cevabı, işte burada: Size, İstanbul’daki en iyi San Sebastian Cheesecake’leri sunacak mekanların bir listesini hazırladık!

DELL'AMANTE COFFEE

DELL'AMANTE COFFEE, İstanbul Beylikdüzü'nde san sebastian cheesecake severlerin en yeni gözdesi. Klasik New York cheesecake’inin yoğunluğuyla Japon pofuduk cheesecake’inin hafifliğini birleştirerek günlük olarak hazırladıkları Bask San Sebastian Cheesecake ile İstanbul'daki en iyi san sebastian cheesecake yenilebilecek mekanlar arasında yer alıyor. Orijinal tarifine sadık kalarak hazırlanan bu cheesecake, yanık üst yüzeyi ve yumuşak iç yapısıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, geniş kahve menüsüyle de dikkat çeken mekan, birçok farklı kahve seçeneğini uygun fiyatlarla sunarak kahve tutkunlarını da kendine hayran bırakıyor. İster arkadaşlarınızla hoş bir sohbet, ister bir kitap eşliğinde sakin bir köşede oturup lezzetli bir dilim Bask San Sebastian Cheesecake ile günün yorgunluğunu atmak için, DELL'AMANTE COFFEE, Beylikdüzü'nde mutlaka uğramanız gereken bir adres.

Adres: Adnan Kahveci Mah. Alya Residence, Büyükdere Cad. No: 2/8 Beykent – Beylikdüzü / İstanbul

Telefon: 08503052111

B.BLOK Bakery

Beşiktaş'ta, orijinal Bask cheesecake lezzetini denemek isteyenlerin uğrak yeri B.BLOK Bakery. Sıcak ve samimi atmosferiyle arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bu mekan, eşsiz Bask cheesecake'i ile de damaklarda iz bırakıyor. Hem lezzetli bir cheesecake deneyimi, hem de hoş bir sohbet için B.BLOK Bakery, Beşiktaş'ta mutlaka denemeniz gereken adreslerden biri.

Adres: Vişnezade Şair Nedim Cd 35A D:1 34353 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 02122583149

Şirin Fırın Bakery

Beyoğlu'nun tarihi sokaklarında, geleneksel lezzetler modern yorumlarla harmanlanıyor ve bu harmanın ortaya çıktığı en özel yerlerden biri: Şirin Fırın Bakery. Diğer mekanlardan ayırt edici bir özelliğiyle öne çıkan bu fırın, Bask San Sebastian Cheesecake'iyle adından sıkça söz ettiriyor. Yanık karamel yüzeyi ve içerisinde barındırdığı kremalı dokusuyla bu cheesecake, Beyoğlu'nun gastronomik zenginliklerine bir yenisini ekliyor.

Adres: Şahkulu Büyük Hendek Cd. No:16/A 34420 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 02122439829

240 Derece

Yeşilköy'ün huzurlu atmosferi, deniz kenarının serinliği ve lezzetin zirvesindeki deneyimi bir araya getiren bir adres var: 240 Derece. Bask bölgesinin dünyaca ünlü San Sebastian Cheesecake'i bu mekanda, mükemmel bir şekilde İstanbullulara sunuluyor. Yanık üst yüzeyinin eşsizliği ve içerisinin yumuşacık dokusuyla 240 Derece'deki cheesecake, otantik Bask lezzetinin yanı sıra Yeşilköy'ün modern dokunuşlarıyla da öne çıkıyor ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Adres: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. 9a 34149 Bakırköy/İstanbul

Telefon: 02126632030

Maria's Cheesecakes

Yanık, karamelize yüzeyi ve ağızda dağılan kremalı yapısıyla Maria's'daki cheesecake, san sebastian cheesecake severler için adeta bir çağrı. Hem otantik Bask lezzetinin hakiki tadını almak, hem de Ataşehir'in şık atmosferinde keyifli bir ara vermek isteyenler için Maria's Cheesecakes, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekan.

Adres: 36 Ada Ata Blok 2-3 Sedef Cad. Ata Blok No:11 34758 Ataşehir/Istanbul

Telefon: 02164551722

San Luis Dessert&Bakery

San Luis Dessert&Bakery, Bask bölgesinin efsanevi San Sebastian Cheesecake'ini Anadolu yakasının gözde mekanlarından birinde sunuyor. Özenle hazırlanan, karamelize üst yüzeyi ve yumuşacık içeriğiyle bu cheesecake, her bir lokmasında mest edici bir lezzet sunuyor. Hem Avrupa'nın bu benzersiz tatlısını denemek, hem de Maltepe'nin dinamik atmosferinde bir soluklanma molası vermek için San Luis Dessert&Bakery, lezzet tutkunlarının uğraması gereken bir durak.

Adres: Yalı, Gürsel Sk. no:9A, 34844 Maltepe/İstanbul

Telefon: 05357240118

Aycha's Kitchen

Aycha's Kitchen, bu eşsiz lezzeti İstanbul'un kalbinde, taptaze ve özgün bir sunumla tatlı severlere sunuyor. Karamelize dış yüzeyi ve ipeksi iç yapısıyla Aycha's'da sunulan cheesecake, geleneksel Bask tarzının hakkını veriyor.

Adres: Yeşilce, Emirşah Sokagi No:7, 34418, 34418 Kâğıthane/İstanbul

Telefon: 02122686824

Doz Roastery

Karamelize edilmiş üst tabakası ve kremsi iç yapısıyla, her bir dilimi sizi Bask bölgesinin kalbine götürüyor. Kadıköy'ün bohem atmosferinde, kaliteli bir kahve eşliğinde bu benzersiz cheesecake deneyimini yaşamak isterseniz, Doz Roastery sizi bekliyor.

Adres: Caferağa, Dr. Esat Işık Cd. No:94 D:C, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 05377728243