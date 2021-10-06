Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1371.69
ALTIN
504.12
DOLAR
8.8833
STERLİN
12.0834
EURO
10.2846
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin...
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil, devletimizin kurumlarını güçlendireceğiz
İmamoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Aile vakıflarını değil,...
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli
Son Dakika
Din Görevlilerinden İmamoğlu'na Sevgi Seli

İstanbul'da konut satışında dikkat çeken başarı

Gayrimenkul sahiplerinin satış konusunda yaşadıkları sıkıntıların başında, uzun süre satılamayan evler geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 17:52
İstanbul'da konut satışında dikkat çeken başarı
banner171

Şişli'de aileden kalma evini satışa çıkaran memur olarak çalışmakta olan Enes Kutlu, evinin pazarlanması için Gayrimenkul Portal'dan destek alarak evinin satışını bir hafta içinde gerçekleştirdi.

Gayrimenkul sektöründe hızlı dalgalanmaların yaşandığı ve satış sürelerinin uzadığı bir ortamda, bir haftada istediği fiyattan evi nin satışının gerçekleşmesinden mutluluğunu ifade eden Kutlu,

profesyonel destek almanın faydasını fazlasıyla gördüğünü ifade etti.

Söz konusu gayrimenkul için fiyatından kaynaklı olarak hedefledikleri satış süresinin 30 gün olduğunu, 6 günde gerçekleşen satış sonucunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten gayrimenkulportal.com yetkilisi;

Gayrimenkulün kısa sürede satışı için iştiraklerimiz ve ekosistemimizle beraber, etkili online pazarlama uygulamalarını sentezleyerek mülk sahiplerini mutlu etmekten memnuniyet duyuyoruz.

gayrimenkulportal.com olarak Türkiye'nin gayrimenkul portalı olmak için yola çıktık, günde binlerce kişiye aradığı gayrimenkule ulaştırmakla kalmıyor,

aynı zamanda gayrimenkulünü satmak isteyen mülk sahiplerini hazırda bekleyen potansiyel müşterilerle buluşturuyoruz.

Bir başka iştirak kuruluşumuzla gayrimenkule detaylı ekspertiz raporu düzenliyor, kurumsal ve bireysel yatırımcılara ekspertiz raporlu sunum gerçekleştiriyoruz.

Bunlarla birlikte yurt dışında yaşayanları ve yabancı yatırımcıları da es geçmeyerek, ilgili gayrimenkullerin diğer ülkelerdeki gayrimenkul platformlarında da pazarlamasını üstleniyoruz.

Günümüzün olmazsa olmazı sosyal medya mecralarında da etkili bir sosyal medya yönetimi sağlayarak gayrimenkulün tanıtımının yüz binlerce kişiye ulaşmasını sağlıyoruz.

Tüm bu süreçleri profesyonel ekibimizle titizlikle yürüterek, gayrimenkul online pazarlanmasında etkili sonuçlar alarak mülk sahiplerini mutlu etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Gayrimenkul Portal gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor

Gayrimenkul sahiplerinin satış konusunda yaşadıkları sıkıntıların başında, uzun süre satılamayan evler geliyor.

Bu yüzden evini vakit kaybetmeden satmak isteyen ev sahipleri, günümüzün artık gerçeği olan online pazarlamaya yöneliyor.

Alıcıların da yüzde 89’nun online olarak araştırma ve alım yaptıkları bu dönemde, mülk sahiplerine güçlü online pazarlama desteği veren Gayrimenkul Portal,

gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.

Gayrimenkulün hızlı satılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar

Gayrimenkul piyasası önemli ve karlı bir sektör olmasıyla birlikte, pek çok farklı etkene bağlı olarak hızlı dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatları son 1 sene içinde hızla yükselişe geçmiştir.

Buna karşın geçtiğimiz ay yayınlanan TÜİK raporuna göre gayrimenkul satışları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,0 azalma göstermiştir.

Gayrimenkulün hızlı satılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Öncelikle, gayrimenkullerin varsa tadilat işlemlerinin tamamlanmış olması ve evin bakımının sağlanmış olması gerekmektedir.

Özellikle konutların ilk bakışta temiz ve bakımlı görünmesi, ayrıca iyi fotoğraflanmış olması alıcıların dikkat ettiği ilk noktadır.

Bir diğer ve en önemli unsur doğru satış fiyatının tespit edilmiş olmasıdır.

Piyasa fiyatlarının üzerinde ya da gayrimenkulün gerçek değerinin dışında belirlenmiş bir rakam, gayrimenkulün satış ihtimalini yüksek oranda azaltmaktadır.

Bununla birlikte, gayrimenkulün online kanallarda etkili şekilde pazarlanması asla göz ardı edilmemelidir.

Gayrimenkul alım-satımları günümüz koşullarında büyük oranda online platformlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
YENEROĞLU: ‘Zorla kaybedildiği iddia edilen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç'un dosyası etkin bir şekilde soruşturulmalıdır’
YENEROĞLU: ‘Zorla kaybedildiği iddia edilen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç'un dosyası etkin bir şekilde soruşturulmalıdır’
Din görevlileri onuruna yemek verildi
Din görevlileri onuruna yemek verildi
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
Süleyman Soylu Askeri Radar Ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Katıldı
Süleyman Soylu Askeri Radar Ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Katıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169