İstanbul'da konut satışında dikkat çeken başarı

Şişli'de aileden kalma evini satışa çıkaran memur olarak çalışmakta olan Enes Kutlu, evinin pazarlanması için Gayrimenkul Portal'dan destek alarak evinin satışını bir hafta içinde gerçekleştirdi.

Gayrimenkul sektöründe hızlı dalgalanmaların yaşandığı ve satış sürelerinin uzadığı bir ortamda, bir haftada istediği fiyattan evi nin satışının gerçekleşmesinden mutluluğunu ifade eden Kutlu,

profesyonel destek almanın faydasını fazlasıyla gördüğünü ifade etti.

Söz konusu gayrimenkul için fiyatından kaynaklı olarak hedefledikleri satış süresinin 30 gün olduğunu, 6 günde gerçekleşen satış sonucunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten gayrimenkulportal.com yetkilisi;

Gayrimenkulün kısa sürede satışı için iştiraklerimiz ve ekosistemimizle beraber, etkili online pazarlama uygulamalarını sentezleyerek mülk sahiplerini mutlu etmekten memnuniyet duyuyoruz.

gayrimenkulportal.com olarak Türkiye'nin gayrimenkul portalı olmak için yola çıktık, günde binlerce kişiye aradığı gayrimenkule ulaştırmakla kalmıyor,

aynı zamanda gayrimenkulünü satmak isteyen mülk sahiplerini hazırda bekleyen potansiyel müşterilerle buluşturuyoruz.

Bir başka iştirak kuruluşumuzla gayrimenkule detaylı ekspertiz raporu düzenliyor, kurumsal ve bireysel yatırımcılara ekspertiz raporlu sunum gerçekleştiriyoruz.

Bunlarla birlikte yurt dışında yaşayanları ve yabancı yatırımcıları da es geçmeyerek, ilgili gayrimenkullerin diğer ülkelerdeki gayrimenkul platformlarında da pazarlamasını üstleniyoruz.

Günümüzün olmazsa olmazı sosyal medya mecralarında da etkili bir sosyal medya yönetimi sağlayarak gayrimenkulün tanıtımının yüz binlerce kişiye ulaşmasını sağlıyoruz.

Tüm bu süreçleri profesyonel ekibimizle titizlikle yürüterek, gayrimenkul online pazarlanmasında etkili sonuçlar alarak mülk sahiplerini mutlu etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Gayrimenkul Portal gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor

Gayrimenkul sahiplerinin satış konusunda yaşadıkları sıkıntıların başında, uzun süre satılamayan evler geliyor.

Bu yüzden evini vakit kaybetmeden satmak isteyen ev sahipleri, günümüzün artık gerçeği olan online pazarlamaya yöneliyor.

Alıcıların da yüzde 89’nun online olarak araştırma ve alım yaptıkları bu dönemde, mülk sahiplerine güçlü online pazarlama desteği veren Gayrimenkul Portal,

gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.

Gayrimenkulün hızlı satılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar

Gayrimenkul piyasası önemli ve karlı bir sektör olmasıyla birlikte, pek çok farklı etkene bağlı olarak hızlı dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatları son 1 sene içinde hızla yükselişe geçmiştir.

Buna karşın geçtiğimiz ay yayınlanan TÜİK raporuna göre gayrimenkul satışları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,0 azalma göstermiştir.

Gayrimenkulün hızlı satılabilmesi için gayrimenkul sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Öncelikle, gayrimenkullerin varsa tadilat işlemlerinin tamamlanmış olması ve evin bakımının sağlanmış olması gerekmektedir.

Özellikle konutların ilk bakışta temiz ve bakımlı görünmesi, ayrıca iyi fotoğraflanmış olması alıcıların dikkat ettiği ilk noktadır.

Bir diğer ve en önemli unsur doğru satış fiyatının tespit edilmiş olmasıdır.

Piyasa fiyatlarının üzerinde ya da gayrimenkulün gerçek değerinin dışında belirlenmiş bir rakam, gayrimenkulün satış ihtimalini yüksek oranda azaltmaktadır.

Bununla birlikte, gayrimenkulün online kanallarda etkili şekilde pazarlanması asla göz ardı edilmemelidir.

Gayrimenkul alım-satımları günümüz koşullarında büyük oranda online platformlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir.