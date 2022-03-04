banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.990,75
ALTIN
897,68
DOLAR
14,23
STERLİN
18,88
EURO
15,58
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız Hizmet Etmenin Keyfini Yaşıyorum
Son Dakika
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz İstanbul’a Hayırlı Olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz...

İstanbul'da en çok rağbet gören işler neler? Peki, bu işlere nasıl girilir?

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'un nüfusu her geçen yıl artıyor. Tahmini verilere göre halihazırda İstanbul’da 16 milyonu aşkın kişi yaşıyor. Bundan sadece 3 yıl önce yani 2018 yılında bu rakam 15 milyondu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mart 2022 Cuma 12:12
İstanbul'da en çok rağbet gören işler neler? Peki, bu işlere nasıl girilir?
banner171

Bu büyük nüfus, İstanbul’u hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için adeta bir iş merkezi haline getiriyor. Ayrıca İstanbul’da en yoğun bulunan yaş aralığının 20 - 44 olduğu biliniyor. Bu nedenle adeta şehrin her noktası farklı sektörlerde çalışan profesyoneller veya yeni mezunlarla dolup taşıyor.

İstanbul’da en çok aranan meslek dalları

İstanbul’da diğer şehirlere kıyasla daha fazla talep gören bazı meslek dalları var. Aşağıda bahsedeceğimiz verilerin yaklaşık rakamlar olduğunu unutmayın.

Yöneticilik ve/veya Müdürlük

İstanbul’da hem küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler hem de proje bazlı çalışan kurumlar çok yaygındır. Bu nedenle Yöneticilik veya Müdürlük alanında kariyer yapanların İstanbul’da iş bulmaları zor olmayacaktır. İşverenlerin yöneticilerden pek çok beklentisi olabilir. Şirket kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi, projelerin başarıyla tamamlanması bu beklentilerden bazılarıdır.

Sonuçta yöneticilik veya müdürlük gibi pozisyonlar oldukça fazladır. Bu pozisyonlarda çalışan kişilerin maaşları şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

  • Proje yöneticisi: Proje yöneticilerinin taban maaşları aylık ortalama 7000 TL’dir.
  • Yönetici/Müdür: Yönetici pozisyonundaki kişilerin aldığı en düşük maaş aylık 5.000TL civarındadır.

Satış ve Finans Sektörü

Sizin de bildiğiniz gibi şirketlerin birincil amacı karlılıktır. İşte bu nedenle bir şirketin en önemli silahı yaptığı satışlardır. Satış ve finans sektöründe çalışmak isteyenler, İstanbul’da pek çok farklı şirkette iş bulabilirler. Bu sektörlerde çalışan kişilerin aldıkları maaşlar aşağıdaki gibidir:

  • Pazarlamacı: Bu pozisyonda çalışmak isteyenler, şirketin faaliyet alanına göre (ulusal, yerel veya uluslararası) ayda 5.000 ile 7.000TL arası bir maaşla işe başlayabilirler.
  • Muhasebeci: Bir muhasebecinin aldığı ortalama aylık maaş 6.500 TL civarındadır.
  • Finans Analisti: Yerel bir şirkette yeni mezun olarak işe giren biri, başlangıç maaşı olarak aylık 5.000 TL alabilir.

Bilişim Teknolojileri

İstanbul’da talep gören bir diğer sektör de Bilişim Teknolojileri sektörüdür. Bu pozisyonlardaki artışın sebebi, pek çok şirketin dünyaya ayak uydurmak için dijitalleşemeye kapılarını açmasıdır. Bu dönüşümde COVID-19’un da bir payı olduğunu, pandeminin, en azından dijitalleşmeyi büyük ölçüde hızlandırdığını söyleyebiliriz. Aşağıda bu sektörlerde çalışan kişilerin aldıkları ortalama maaşları görebilirsiniz:

  • Grafik tasarımcı: Grafik tasarımcı olarak işe giren kişilerin aldıkları taban maaş 5500 TL civarındadır.
  • Programcı: Bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunlar ayda 4.500TL civarı taban maaşla işe başlayabilirler.
  • Veri analiz uzmanı: Veri analiz uzmanlarının aldıkları aylık ortalama maaş 7000TL civarındadır.

Bu mesleği yapan kişilerin freelance de çalışabileceklerini ekleyelim. Bu durumda kazançlarında da değişiklik olabilir ve rakamlar burada bahsettiğimizin üzerine çıkabilir.

İstanbul'da nasıl iş bulunur?

Grafik tasarımcı, müdür, mimar veya mühendis olarak özgeçmişinizi hazırlamak için gereken önemli ipuçlarının neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun yanında İstanbul'da nasıl iş bulabileceğiniz konusunda da bir fikir sahibi olmalısınız.

Pek çok şirket, adayların özgeçmişlerine aracı şirketleri kullanarak erişmeyi tercih edebilir. İş arayan pek çok kişinin öz geçmiş oluşturup şirketlerin ilanlarına göndermek üzere kullandıkları bu şirketlerden bazıları şunlardır:

  • Kariyer.net
  • Isbul.net
  • Secretcv.com
  • Yenibiris.com

Bu sitelerde yayınlanan ilanların yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren önemli şirketlerin sitelerinden kendi ilanlarını ve iş fırsatlarını da takip edebilirsiniz. Bu şirketlerden bazıları şunlardır:

  • ReMax
  • Tergan
  • Felda Iffco
  • Sabancı Holding
  • Apple

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vanlılardan Gövde Gösterisi
Vanlılardan Gövde Gösterisi
El Kremi Seçenekleri Nelerdir?
El Kremi Seçenekleri Nelerdir?
Tuzcuoğlu Nakliyat
Tuzcuoğlu Nakliyat
Anadolu Hisarı Ayağa Kaldırılıyor
Anadolu Hisarı Ayağa Kaldırılıyor
İmamoğlu: “mezunu olduğum okula katkı sunmaktan gurur duyuyorum”
İmamoğlu: “mezunu olduğum okula katkı sunmaktan gurur duyuyorum”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169