İstanbul'da en çok rağbet gören işler neler? Peki, bu işlere nasıl girilir?

Bu büyük nüfus, İstanbul’u hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için adeta bir iş merkezi haline getiriyor. Ayrıca İstanbul’da en yoğun bulunan yaş aralığının 20 - 44 olduğu biliniyor. Bu nedenle adeta şehrin her noktası farklı sektörlerde çalışan profesyoneller veya yeni mezunlarla dolup taşıyor.

İstanbul’da en çok aranan meslek dalları

İstanbul’da diğer şehirlere kıyasla daha fazla talep gören bazı meslek dalları var. Aşağıda bahsedeceğimiz verilerin yaklaşık rakamlar olduğunu unutmayın.

Yöneticilik ve/veya Müdürlük

İstanbul’da hem küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler hem de proje bazlı çalışan kurumlar çok yaygındır. Bu nedenle Yöneticilik veya Müdürlük alanında kariyer yapanların İstanbul’da iş bulmaları zor olmayacaktır. İşverenlerin yöneticilerden pek çok beklentisi olabilir. Şirket kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi, projelerin başarıyla tamamlanması bu beklentilerden bazılarıdır.

Sonuçta yöneticilik veya müdürlük gibi pozisyonlar oldukça fazladır. Bu pozisyonlarda çalışan kişilerin maaşları şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

Proje yöneticisi: Proje yöneticilerinin taban maaşları aylık ortalama 7000 TL’dir.

Yönetici/Müdür: Yönetici pozisyonundaki kişilerin aldığı en düşük maaş aylık 5.000TL civarındadır.

Satış ve Finans Sektörü

Sizin de bildiğiniz gibi şirketlerin birincil amacı karlılıktır. İşte bu nedenle bir şirketin en önemli silahı yaptığı satışlardır. Satış ve finans sektöründe çalışmak isteyenler, İstanbul’da pek çok farklı şirkette iş bulabilirler. Bu sektörlerde çalışan kişilerin aldıkları maaşlar aşağıdaki gibidir:

Pazarlamacı: Bu pozisyonda çalışmak isteyenler, şirketin faaliyet alanına göre (ulusal, yerel veya uluslararası) ayda 5.000 ile 7.000TL arası bir maaşla işe başlayabilirler.

Muhasebeci: Bir muhasebecinin aldığı ortalama aylık maaş 6.500 TL civarındadır.

Finans Analisti: Yerel bir şirkette yeni mezun olarak işe giren biri, başlangıç maaşı olarak aylık 5.000 TL alabilir.

Bilişim Teknolojileri

İstanbul’da talep gören bir diğer sektör de Bilişim Teknolojileri sektörüdür. Bu pozisyonlardaki artışın sebebi, pek çok şirketin dünyaya ayak uydurmak için dijitalleşemeye kapılarını açmasıdır. Bu dönüşümde COVID-19’un da bir payı olduğunu, pandeminin, en azından dijitalleşmeyi büyük ölçüde hızlandırdığını söyleyebiliriz. Aşağıda bu sektörlerde çalışan kişilerin aldıkları ortalama maaşları görebilirsiniz:

Grafik tasarımcı: Grafik tasarımcı olarak işe giren kişilerin aldıkları taban maaş 5500 TL civarındadır.

Programcı: Bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunlar ayda 4.500TL civarı taban maaşla işe başlayabilirler.

Veri analiz uzmanı: Veri analiz uzmanlarının aldıkları aylık ortalama maaş 7000TL civarındadır.

Bu mesleği yapan kişilerin freelance de çalışabileceklerini ekleyelim. Bu durumda kazançlarında da değişiklik olabilir ve rakamlar burada bahsettiğimizin üzerine çıkabilir.

İstanbul'da nasıl iş bulunur?

Grafik tasarımcı, müdür, mimar veya mühendis olarak özgeçmişinizi hazırlamak için gereken önemli ipuçlarının neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun yanında İstanbul'da nasıl iş bulabileceğiniz konusunda da bir fikir sahibi olmalısınız.

Pek çok şirket, adayların özgeçmişlerine aracı şirketleri kullanarak erişmeyi tercih edebilir. İş arayan pek çok kişinin öz geçmiş oluşturup şirketlerin ilanlarına göndermek üzere kullandıkları bu şirketlerden bazıları şunlardır:

Kariyer.net

Isbul.net

Secretcv.com

Yenibiris.com

Bu sitelerde yayınlanan ilanların yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren önemli şirketlerin sitelerinden kendi ilanlarını ve iş fırsatlarını da takip edebilirsiniz. Bu şirketlerden bazıları şunlardır: