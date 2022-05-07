İstanbul'da 34 Meydan'a 34 Şahmeran

Şahmeran’ın destansı hikayesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sergisiyle İstanbulluların karşısına çıkıyor. Söylencenin şifacı kimliğine odaklanan ‘Şahmeran 34’ sergisi, şehrin kamusal alanlarında buluşmalara başlıyor. Sanatı iyilikle buluşturan ‘Şahmeran 34’, 10 Mayıs’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek programda tanıtılacak. Haliç Tersanesi’nde saat 17.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte 34 sanatçı, kendi yorumlarıyla tasarladıkları Şahmeranlarla programda yer alacak.

HAYALLER BÜYÜYECEK

Farklı tarzdan 34 sanatçının imzasını taşıyan eserler, 13 Mayıs-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında sanatseverlere Şahmeran’ın hikayesini anlatacak. Serginin ardından eserler için İstanbul Vakfı’nın 'Büyüt Hayallerini' projesi yararına müzayede düzenlenecek. Elde edilecek gelirden, kız çocuklarına burs imkanı sağlanacak. Şahmeran, bu kez kız çocuklarına şifa olacak.

SANAT ROTASI

‘Şahmeran 34’, İBB ile sanatı geleneksel alanların dışına taşıyan projeler geliştiren ArtPublik iş birliğiyle gerçekleşiyor. Serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstleniyor. 34 sanatçı, heykeltıraş Ayla Turan tarafından çağdaş formda tasarlanan Şahmeran’ı kendi tarzlarıyla yorumluyor. Her biri tasarımcısının verdiği ismi taşıyan eserler; . Mecidiyeköy ve Taksim Meydanları ile Bağdat Caddesi gibi simge noktalarda misafirlerine sanat rotası sunuyor.

34 FARKLI BAKIŞ

Projede; Ardan Özmenoğlu, Aslı Şarman, Ayla Turan, Baysan Yüksel, Bubi, Celaset, Cins, Devrim Erbil, Dinçer Güngörür, Elif Tutka, Erdil Yaşaroğlu, Eser Tuncer, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Genco Gülan, Güneş Çınar, Hamid Toloueıfard, Haydar Akdağ, İsmet Yedikardeş, Kadriye İnal, Kemal Tufan, Maria Kılıçoğlu, Mehmet Sinan Kuran, Murat Germen, Nesren Jake, Nezih Çavuşoğlu, Ramazan Can, Reach Geblo, Şahin Paksoy, Seydi Murat Koç, Tanju Babacan, Yiğit Yazıcı, Yunus Emre Subaşı ve Yusuf Aygeç tasarımlarıyla yer alıyor.

DİLDEN DİLE DOLAŞAN ÖYKÜ

Anadolu’nun ve yakın coğrafyasının en bilinen figürlerinden Şahmeran’ı farklı anlatımları bulunuyor. En yaygın Şahmeran söylencelerinden biri kısaca şöyle:

“Camsab adında genç bir adam, kazara gizli bir bahçeyi bulur. Burada Maranların (yılanların) kraliçesi olan Şahmeran, ona tıp ve şifalı bitkiler hakkında bilgiler verir. Bir gün, kentin hükümdarı hastalandığında veziri iyileşmesi için Şahmeran’ın etinin gerektiğini söyler. Camsab’ın yerini söylemesi sonucunda Şahmeran kente getirilir ve öldürülür. Şahmeran öldürüldükten sonra onu yiyen hükümdar iyileşir, piştiği suyu içen vezir ise ölür. Hikayenin bazı versiyonlarında Camsab yeni vezir olurken bazılarında ise Şahmeran’dan içen Camsab onun bilgeliğini kazanarak Lokman Hekim olur.”