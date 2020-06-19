İstanbul'da 2020-2021 Yurt Fiyatları Belli Oldu

İstediği üniversiteyi kazanma hayalleri gerçek olan öğrencileri şimdi yeni bir stres beklemekte: Konaklama !

İstanbul ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri. Üniversite öğrencileri ile daha da artan bu sayıda konaklama ayrı bir probleme dönüşmekte. Birçok öğrenci devletin KYK yurtlarında kalmak için başvuruda bulunmaktadır. Başvuranlar içinde bazıları şanslı olarak uygun fiyatla yurtta kalma fırsatını elde ederler. Fakat KYK çıkmayanlar için gerçekten karar vermesi zor bir aşama başlar.

İstanbul, en fazla üniversitenin olduğu şehrimizdir. 9 devlet üniversitesi, 40 tane Vakıf üniversitesi vardır. Bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir. Artan talepler ve işletme giderleri arttıkça yurt fiyatları da her sene artmaktadır. İstanbul 2020-2021 yurt fiyatlarının nasıl olacağı ise hem öğrenciler hem de velileri tarafından merak edilmektedir. Haberimizin devamında 2020-2021 yılı yurt fiyatlarına dair detayları bulacaksınız…

Öğrenciler Neden

İstanbul’u Tercih Eder?

İstanbul, dünyanın en büyük 34.ekonomisine sahip şehridir. Kentte barınma imkanları diğer illere göre biraz daha pahalıdır. Eyurtlar'dan edindiğimiz bilgilere göre özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birden fazla üniversiteye yakın olan Beşiktaş civarlarında barınma fiyatları oldukça yüksektir. İşin gerçeğine bakıldığında İstanbul’da okumak gerçekten çok masraflı. Fakat kattığı değer düşünüldüğünde İstanbul'da öğrenci olma talebi çok fazladır.

Ülkemizin göz bebeği olan İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri, gezme ve eğlenme imkanları da öğrencileri cezbetmektedir. Toplam 39 ilçesi bulunan İstanbul’un, Maltepe’sinden Arnavutköy’üne kadar her yerde öğrencilerin barınabileceği yurtlar vardır. KYK çıkmayanlar bütçelerine uygun konaklama yeri bulabileceklerdir. Öğrenci evi, apart gibi seçenekler de olmasına rağmen yemek ve temizlik problemi olmadığından dolayı öğrenciler daha çok yurtları tercih etmektedir.

İstanbul’da Yurt İçin Ne Kadar Bütçe Ayırmalıyım?

İstanbul, üniversite zengini bir şehirdir. Çok sayıda devlet, özel ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Özel üniversitelerin bazıları öğrencilerine kendi kampüsleri içinde barınma imkanı sunmaktadır. Vakıf üniversitelerinde de aynı imkanı bulabilirsiniz. Fakat kampüs içinde bulunan ve özel olan bu yurtlar diğerlerine nazaran biraz daha pahalı olabilir. Üniversitenin kampüsü içinde olmasına gerek yok biraz daha ucuz olsun diyenler için farklı alternatifler her zaman vardır. Her bütçeye uygun fırsatlar sunan İstanbul yurtlarından öne çıkanlar ve ortalama fiyatları Eyurtlar.com'dan alınan bilgilere göre şöyledir:

Ataşehir'de bulunan Hanımağa Özel Kız Öğrenci yurdu fiyatları 12.500 TL’den başlamaktadır.

Beşiktaş'ta bulunan Konak Çırağan Öğrenci Apartı 16.000 TL’den başlanmaktadır.

Bahçelievler bölgesinde yer alan Maç Öğrenci Konuk Evleri’nin fiyatları 13.500 TL’den başlamaktadır.

Maltepe şubesi Sabiha Hanım Kız Öğrenci Yurdu 14.500 TL’den başlamaktadır.

Kağıthane-Ayazağa'da bulunan Academia Seyrantepe Özel Erkek Öğrenci Yurdu 11.500 TL’den başlamaktadır.

Academia Residence Öğrenci Yurdu 14.000 TL’den başlamaktadır.

Academia Viva Kız Öğrenci Yurdu 14.500 TL’den başlamaktadır.

Esenyurt'da yer alan Lüks Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu 12.000 TL'den başlamaktadır.

Fiyat kaynağı: Eyurtlar.com İlgili sayfa: https://www.eyurtlar.com/il/istanbul-ozel-yurtlari/40

İstanbul Yurtlarında

Fiyatlara Neye Göre Değişir?

Fatih, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Avcılar, Kadıköy, Kağıthane ve Beyoğlu İstanbul’un yurt bakımından en zengin ilçeleridir. Bu ilçelerde yurtların fazla olmasının nedeni üniversitelerin yoğun olmasıdır. Öğrenciler yurt seçimi yaparken en çok okullarına yakın olmasını isterler. İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu bir kentte uzak mesafede oturmak ciddi zaman kaybı anlamına geleceğinden yakın yurtlar tercih edilir.

Beşiktaş yurt denilince akla ilk gelen tesis: Konak Çırağan'dır. Otel konforunda hizmet veren yurdun fiyatları 15.000 TL'den başlayıp 34.000'TL'ye çıkmaktadır.

Konak Çırağan yurt fiyatları kaynağı https://www.eyurtlar.com/ilce/besiktas-ozel-yurtlari/454

İstanbul'da en çok yurt imkanı bulunan semtlerden Avcılar, ve Esenyurt gibi gelişmekte olan yerlerde en populer yurtlar:

*Enis Çebi Yurtları

*Oktan Özel Erkek Öğrenci Yurdu

*Kampüsaray yurtları ve Esenyurt'daki Cumhuriyet Kız Yurdudur.



Avcılar yurt bölgesindeki bilgilere ulaşmak için: https://www.eyurtlar.com/ilce/avcilar-ozel-yurtlari/448 linki incelyebilirsiniz.