banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.553,85
ALTIN
1.022,59
DOLAR
18,59
STERLİN
20,79
EURO
18,28
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısından Nebati’ye Gönderme (VİDEOLU)
Son Dakika
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısından Nebati’ye...
Av.Barış Kışo Ensar Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanı Oldu
Av.Barış Kışo Ensar Vakfı Zeytinburnu...
Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılıyor
Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılıyor
İstanbul Konut Fiyat Artışında Dünya Lider
İstanbul Konut Fiyat Artışında Dünya...

‘İstanbul büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalı’

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Uyuşturucunun "Kökünü Kurutma" Atık sularda günlük uyuşturucu analizleri yapan belediyelerin desteğiyle, Uyuşturucu ile mücadeleyi zafere taşır.’ dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2022 Perşembe 15:59
‘İstanbul büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalı’
banner171

Atık sularda uyuşturucu analizlerinin günlük ölçülmesinin önemine değinen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ İstanbul büyükşehir belediyesinin, atık sularda günlük uyuşturucu madde analizi yapılabilmesine olanak sağlayacak bir projeyi tüm Türkiye’ye öncülük ederek başlatması, uyuşturucu ile mücadelede büyük başarıları beraberinde getirecektir.’ dedi.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Vefakâr Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ve diğer kıymetli güvenlik güçlerimizin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri Türkiye geneli "Kökünü Kurutma " operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede de büyük bir kahramanlık örneğidir. Uyuşturucu ile mücadelede tam anlamıyla "Kökünü Kurutma " topyekûn bir mücadele ile daha hızlı sonuçları beraberinde getireceğini kaydederek, uyuşturucu ile mücadelede noktasında şu konulara dikkat çekti;

‘Atık sularda uyuşturucu analizleri günlük ölçülmeli’

İstanbul’da en kötü durumdaki ilçeler konumunda bulunan Esenyurt , Beylikdüzü , Bağcılar ve Büyükçekmece ilçeleri bugün uyuşturucu bağımlısı kişi sayısı bakımından kötü durumda olmasında çarpık kentleşme ve kontrolsüz büyümenin en büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uyuşturtucu ile mücadele noktasında kontrolsüz büyüyen ilçelere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin en bariz örneği Esenyurt ilçesidir. Durumlar böyle olunca burada kontrolsüz büyümeye zemin oluşturan belediyelere büyük görevler düşmektedir. Belediyeler eğer mümkünse ‘Avrupa ülkelerinde yapılmakta’ binaların atık sularında, uyuşturucu madde analizlerini elektronik olarak günlük ölçmekte ve sonuçlarını, ilgili güvenlik güçlerine iletmekteler. Güvenlik güçleri atık sularda uyuşturucu madde yoğunluğu yüksek çıkan numunenin olduğu semt veya mahalleye, ekstra odaklanarak hem uyuşturucu bağımlarının tedavisinde hem de uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında daha hızlı sonuç alabilmektedir. ‘dedi.

‘İstanbul büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalı’

Yazar Demir,’ Büyükşehir belediyelerinin tüm ilçeleri ve semtleri kapsayacak atık su analizlerini tek elden koordineli bir şekilde yürütmesi, uyuşturucuyla mücadele noktasında çok gereklidir. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’dan başlayan bir organizasyon ile tüm il ve ilçelere örnek olabilecek ve diğer il ve ilçelere yardımda bulunabilecek bir konuma sahip olmasından dolayı İstanbul büyükşehir belediyesinin, atık sularda günlük uyuşturucu madde analizi yapılabilmesine olanak sağlayacak bir projeyi başlatmasının, uyuşturucu ile mücadelede büyük başarıları beraberinde getirecektir. ‘dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Tam anlamıyla uyuşturucunun kökünü kazımak;

  1. Tüm vatandaşlarımızın mücadele destek vermesi şarttır. Dünyada bir örneği olmayan UYUMA uygulaması tüm vatandaşlarımız tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmektedir. Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın uyuma uygulaması ile gördüğü bir vaka durumunda bildirimde bulunması çok önemlidir.
  2. Uyuşturucunun yoğun kullanıldığı ilçelerde daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılmalı, Özellikle okullarda gerekli aydınlatma ve bilgilendirme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi çok önemlidir.
  3. Günübirlik evler, rezidanslar, kafeler, barlar veya gençlerin yoğun uğrak mekânları arasında yer alan mekânların daha fazla denetlenmeli çok önemlidir.
  4. Tedavi merkezlerinin sayısının artırılması çok büyük önem taşımaktadır.
  5. Sanatçılar, dernekler, vakıflar şirketlerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında daha fazla sosyal sorumluluk projesi yürütmesi önemlidir.
  6. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede ekstra desteklenmeleri çok önemlidir.
  7. Şehirlerin bil borlarında, gençlerin uğrak mekânlarında, tüm eğitim kurumlarında, üniversitelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirli aralıklarla bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılmasının bir zorunluluk haline getirilmesi önemlidir.
  8. Velilerin uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları çok önemlidir.
  9. Muhtarların uyuşturucu ile mücadelede sorumlu oldukları mahalleye ilişkin verileri bilmesi ve gelişen durumlara karşı ilgili birimlerle koordinelerde bulunması önemlidir.
  10. Gazeteler, TV’ler, internet sitelerinin uyuşturucu mücadele kapsamında içeriklere, duyurulara, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına önem vermesi ve basın mensuplarının haber yapmadan önce duyumlarını ilgili birimlere aktarması çok önemlidir.

Şeklinde sayabileceğimiz birçok önemli mücadele noktası vardır. Ayrıca İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde istiklal savaşımızın kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesile ile tüm ülkemizin uyuşturucudan tamamen arınmasını diliyor. ’dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısından Nebati’ye Gönderme (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısından Nebati’ye Gönderme (VİDEOLU)
Gürkan Vural'dan İstanbul'un Kurtuluş Günü Mesajı
Gürkan Vural'dan İstanbul'un Kurtuluş Günü Mesajı
Gazeteciler İmamoğlu'na Bakan Nebati'nin Metro Onayını Sordu
Gazeteciler İmamoğlu'na Bakan Nebati'nin Metro Onayını Sordu
Av.Barış Kışo Ensar Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanı Oldu
Av.Barış Kışo Ensar Vakfı Zeytinburnu Şube Başkanı Oldu
İstanbul Konut Fiyat Artışında Dünya Lider
İstanbul Konut Fiyat Artışında Dünya Lider

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169