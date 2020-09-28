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İstanbul Boğazı Yelkenlilerle Renklendi

İBB’nin desteği ile 19’uncu kez düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta 50 yelkenli birincilik mücadelesi verdi. Rengarenk yelkenlilerin İstanbul Boğazı’nı süslediği yarışlarda Levent Peynirci yönetimindeki Setur Marinas Cheese isimli tekne birinci oldu.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 13:19
İstanbul Boğazı Yelkenlilerle Renklendi
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İstanbul, iki gün süren yelken yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en önemli su sporu etkinliklerinden olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın ilk gün yarışı İstanbul Boğazı’nda yapıldı. Yarış, başlangıç noktası olan Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın önünden start aldı. Sonrasında yelkenliler, Çırağan Sarayı’nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler ve tekrar başlangıç hattına gelerek yarışı tamamladılar.

50 yelkenli ve 500 yelkencinin rekabet ettiği yarışın ikinci etabında ise Caddebostan açıklarında şamandıra yarışı düzenlendi. İki etaptan oluşan etkinlikte, Levent Peynirci yönetimindeki Setur Marinas Cheese isimli tekne birinci oldu. Turnuvada genel klasmanında ikinciliği Mesa Sailing Team Shak Shuka, üçüncülüğü ise Essentia isimli yelkenli kazandı.

İBB’nin desteği ile düzenlenen etkinliğin sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Turkcell Platinum Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na bir yıl boyunca sahip olma hakkını kazandı.

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