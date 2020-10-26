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İstanbul Bisiklet Evi Açıldı

İBB bünyesinde kurulan ve İstanbul’daki tüm bisiklet severlere hizmet verecek olan “İstanbul Bisiklet Evi” Yenikapı’da açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:30
İstanbul Bisiklet Evi Açıldı
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Açılış öncesinde 500 sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada bisiklet turu düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, açılış öncesinde Tarihi Yarımada Bisiklet Turu düzenledi. Pandemi sebebiyle kayıtlı 500 kullanıcının katıldığı tur İstanbul Bisiklet Evi’nin önünden başlayıp Tarihi Yarımada’yı dolaşarak yine Yenikapı’da son buldu.


İstanbul Bisiklet Evi, turun ardından İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur ile Bisikletçiler Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


İstanbul Bisiklet Evi, İBB’nin bisiklet kültürünün geliştirilmesi vizyonu doğrultusunda İstanbul’daki tüm bisiklet oluşumlarının, derneklerinin ihtiyaç duyduğu ortak fiziksel alanı oluşturacak. Böylece bisiklet STK’ları toplantı, workshop, panel, etkinlik vb organizasyonlarını bisiklet evinin takvimi doğrultusunda bu noktada gerçekleştirebilecek. Ayrıca kadınlara yönelik yıl boyunca gerçekleştirilecek bisiklet sürüş eğitimlerinin de burada yapılacak.


Tesis, aynı zamanda İstanbul’un EuroVelo’ya (Avrupa Bisiklet Ağları Rotası) dahil olma projesi için oluşturulan koordinasyon ekibinin de ofisi olarak hizmet verecek. EuroVelo katılım projesi sürecinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı misafirlerin katılacağı toplantı, çalıştay vb organizasyonlar bu noktada düzenlenebilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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