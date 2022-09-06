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İstanbul Barosu'na Yeni Bir Başkan Adayı

İstanbul Barosu Ekim ayında yapılacak seçimlerle başkanını yenileyecek. Seçime hazırlanan gruplar ve başkan adayları hazırlık kampanyalarını başlattılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 11:11
İstanbul Barosu'na Yeni Bir Başkan Adayı
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Yeni kurulan ÖNCE AVUKAT GRUBU’nun başkan adayı İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Görgülü olarak belirlendi. Grubun tanıtımını Harbiye’deki Habitat Parkı’nda yapan Görgülü, bugün gelinen noktada hukukun üstünlüğünün yerini üstünlerin hukukuna bırakmasından ve yapılan yasal düzenlemelerle hak savunucusu avukatların görev alanlarının daraltıldığını, nerdeyse cezalandırıldıklarını belirtti. Bu durumdan rahatsız olduklarını ve baroyu yenileştirmek, gençleştirmek ve güçlendirmek amacıyla kurdukları grubun önce özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını anlatan Elif Görgülü şöyle devam etti:

“Mesleğimizin bütün sorunlarını tesbit edip sağlam bir iş planı ile yola çıkıyoruz. Başlangıç noktasına mesleğimizi ve özellikle genç meslektaşlarımızı koyduğumuz için grubumuzun adını da ÖNCE AVUKAT koyduk. Genç meslektaşlarımızın mesleğe kimsesizlik, gelecek kaygısı ve baroya erişememek gibi düşünceler yerine “doğru yerdeyim, sevdiğim işi yapacağım, hakkı ve hukuku savunacağım, asla vazgeçmeyeceğim, pes etmeyeceğim” diye başlamasını istedik.”

İstanbul Barosu’nun yeni başkan adayı Baronun 60 bine yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük barosu olduğunu ve üyelerinin hepsi eğitimli bu kadar güçlü bir başka meslek örgütü bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Biz, çok yüksek üye sayımızı iş yapmanın önünde engel ya da yavaşlatıcı olarak görmüyoruz. Aksine, üyelerimize barodan bakmak yerine üyelerin istek ve sorunlarını önceleyerek çöze çöze baroya taşıyarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Biz avukatlar hak savunucusuyuz ve güçsüzü güçlüye karşı savunuyoruz. Her zaman, hep aynı kararlılıkla haklının hakkını savunmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz”

Elif Görgülü, Baroda genç avukatlarla deneyimli meslektaşlarının birlikte ve uyum içinde çalışmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesinin başkanlık açıklamasını yaptığı park buluşmasına büyük çoğunluğu 0-5 yıl arası kıdemi bulunan 200‘e yakın avukat ve bazı hukukçu akademisyenler katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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