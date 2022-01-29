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İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor

İETT, 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için ilk adımı attı. 300 kilometre menzilli elektrikli otobüsün test süreci başlatıldı. Alımla birlikte İETT tarihinde ilk kez yüzde yüz elektrikli otobüsler filoya kazandırılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 17:27
İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruşlarından İETT 100 elektrikli otobüs alımı için test süreci başladı. Macaristan’dan tırla getirilen İkarus marka yüzde yüz elektrikli aracın ilk testleri,  İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve ilgili Daire Başkanlarının katılımıyla 28 Ocak Cuma günü gerçekleştirildi.

İETT heyeti ve firma temsilcileri elektrikli otobüse binerek önce Yedikule’ye, ardından Millet Caddesi üzerinden Saraçhane’deki İBB yerleşkesine gitti. Araç hakkında firma yetkilileri ayrıntılı bilgilendirme yaptı. 300 kilometre menzilli aracın Romanya, Almanya, Avusturya gibi ülkeler tarafından halen kullanıldığı belirtildi.

YOLCU AĞIRLIĞIYLA DA TEST EDİLECEK

İkarus marka elektrikli araç bir hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte test edilecek. Aracın menzili ve diğer aksamı hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak. İETT, başka markalara ait elektrikli araçları da test ettikten sonra, elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturacak. Ardından araç alımı için ihale süreci başlatılacak.

FİLOYA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELECEK

İETT’nin 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları 12 Kasım 2021’de İBB Meclisi tarafından onaylandı. 7.7 milyar liralık bütçede daha konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkanı sağlayacak elektrik araç alımı da yer alıyordu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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