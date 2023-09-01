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İstanbul'a Beklenen Yağmur Geliyor

İBB AKOM verilerine göre İstanbul’da bugün ve yarın (2 Eylül Cumartesi günü) sağanak geçişleri bekleniyor. Ancak, sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2023 Cuma 12:12
İstanbul'a Beklenen Yağmur Geliyor
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İstanbul’da bugün güne 24°C civarında seyreden hava sıcaklığı ve parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, öğlen saatlerine kadar yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, sıcaklıkların 29°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

Kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârlar serinlik verse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta 28-30°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, 15 Eylül’e kadar ise mevsim normalleri civarında veya 2 ila 4°C üzerinde olması bekleniyor.

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