İstanbul, ‘2024 Dünya Kitap Başkenti’ adayı oldu

BEYOĞLU / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin “2024 Dünya Kitap Başkenti” olmaya talip olduğunu, Dünya Kütüphaneler Birliği Başkanı Barbara Lison’a iletti. Lison ve beraberindeki heyeti kentin sembol mekanlarından İBB Atatürk Kitaplığı’nda ağırlayan İmamoğlu, kitap ve kütüphanelerin insanların bilgiyle buluşması noktasındaki önemine dikkat çekti.



İMAMOĞLU: “KİTAP DOSTU İSTANBUL BUNU BAŞARABİLİR”



“Bu manada, İstanbul'da çok ciddi ve güzel adımlar atıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bilgi çağında kütüphanelerin, elbette ki dijital anlamdaki katkıyla beraber, değerini daha da artırdığını düşünüyorum. Bu altyapıya dönük, bizi çok morallendireceğine inandığım 2024’te, İstanbul'un bir başkent şeklinde anılmasını sağlama yolculuğunu ve niyetini Sayın Başkanla paylaşacağım. Bizim buna hazır olduğumuzu, kitap dostu İstanbul'un bunu en iyi şekilde başarabileceğini kendilerine aktaracağım ve her türlü yatırıma da hazır olduğumuzu ifade edeceğim. Ben de bir kitap dostu olarak, dünyanın en güzel etkinliğini, kitap şölenini İstanbul'da var edebileceğimizi kendileriyle paylaşacağım” şeklinde konuştu.



LİSON: “İSTANBUL, OYUN KURUCULARDAN BİRİ OLACAK”



Bilginin her zaman kitaplarla ilgili olduğuna vurgu yapan Lison da “Çünkü bilgi, kitapların içinde yatıyor. Tabii ki dijital bir gelişim de yaşanıyor. Bu gelişim birbirine bağlı olmalı. İstanbul, eski kitap kültürü ile dijital gelişimi birbirine bağlayan bir şehir diye düşünüyorum. Dünya’nın kitap başkenti olma niyetinizi ifade etmenizden çok mutlu oldum. Türkiye, bu alanda çok önemli bir oyun kurucu. Dünya kitap başkentleri, bu alanda ileri seviye oyun kurucu kentler. İstanbul da bunlardan biri olacak. Tabii ki rekabetiniz olacak. Ama rekabet her zaman iyidir. Özellikle sizin desteğinizle, İstanbul, bu alanda çok önemli bir rekabet ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.



2001’DEN BERİ SEÇİLİYOR



“Dünya Kitap Başkenti” kavramı, 1990'lardan itibaren, “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" (UNESCO) tarafından seçilen her şehrin dünya çapında kitap başkenti olması ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmasını ifade eder. UNESCO, 1996 senesinde başlatılan “Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü”nün başarısı üzerine, 2001'in başkenti olarak Madrid'i seçti. Bu tarihten sonra UNESCO Genel Konferansı, etkinliği geleneksel hale getirdi ve her yıl bir kenti “Dünya Kitap Başkenti” olarak ilan etti. UNESCO, kitap endüstrisinin üç esas dalının karara katılmasını sağlamak için; “Uluslararası Yayıncılar Birliği”, “Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu” ile “Uluslararası Kitapçılar Federasyonu”nu adaylık sürecine katılmaya davet etti. Herhangi bir mali ödül içermeyen etkinlik, daha çok kitaplara ve okumaya değer görülen en iyi programları kabul etmekte.