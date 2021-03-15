İspark Sağlık Çalışanlarına 853 Bin Kez Hizmet Verdi

İSPARK’a online sistem üzerinden kayıt yaptıran sağlık çalışanları, vakit kaybı yaşamadan araçlarını ücretsiz olarak İSPARK’a park etmeye başladılar. 19 Mart 2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veren, açık, katlı ve yol üstü İSPARK otoparkları, pandeminin devam etmesi nedeniyle ücretsiz kullanım süresi kesintisiz devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İSPARKLAR ÜCRETSIZ HIZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salgının başladığı ilk zamanlarda, “Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personeline şükran borçluyuz” ifadeleriyle duyurduğu İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım süresi, İBB’nin alacağı yeni bir karara kadar devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)