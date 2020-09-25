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İSPARK Başkan Vekili Sağlam Beyazay Derneğini Ziyaret Etti
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İSPARK Başkan Vekili Sağlam Beyazay Derneğini Ziyaret Etti

ISPARK A.Ş. Yönetim Kurulu başkan vekili Hakkı Sağlam Beyazay Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı Ali Ekber Şenkal'i Dernek merkezinde ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zeytinburnu'nda bulunan bir çok STK da görevleri olan Şenkal Sağlam'ı derneğin kapısında karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2020 Cuma 16:53
İSPARK Başkan Vekili Sağlam Beyazay Derneğini Ziyaret Etti
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SAMİMİ VE VERİMLİ BİR SOHBET OLDU

Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri bulunan Ali Ekber Şankal başta Beyazay Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı,Geleceğim Zeytinburnu Yönetim Kurulu Üyesi,Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler meclisi yönetim kurulu üyesi olan Şenkal İSPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr.Hakkı Sağlam 'ı dernek merkezinde ağırladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

"Dr.Hakkı Sağlam yaptığı ziyaretten dolayı çok menun olduğunu ifade ederek engelli camiasının sürekli yanındayız.Ali Ekber Başkanımızın daveti ile Beyazay Derneği Zeytinburnu şubesini ziyaret ettim. Bu binanın alt katlarında bulunan rehabilitasyon merkezinin sahipleri ve öğretmenlerinden Ayhan Aktaş,Seçkin Aşçı,Muhammed Uzunçakmak derneğin yönetim kurulun üyesi Hülya Soylu başta olmak üzere bizimle sohbet eden bütün dostlarımızı teşekkür ederim dedi.

BEYAZAY DERNEĞİ ZEYTİNBURNU ŞUBE BAŞKANI ŞENKAL SAĞLAM'IN ZİYARETİ İLE ONUR DUYDUK DEDİ 

Beyazay Derneği Zeytinburnu şube başkanı Ali Ekber Şenkal'de Gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi "İBB'nin gözbebeği İSPARK A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Hakkı Sağlam'ın derneğimizi ziyaret etmesi ben ve yönetimimi memnun ve mutlu etti.Sayın başkanım ile İSPARK'ı,Engeliller camiasını ve ülkenin güncel konularını konuşma fırsatımız oldu.Nazik ziyareti için teşekkür ederim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 25.09.2020 17:15
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