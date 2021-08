İspark Araç Kapasitesini 117 Bine Çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK AŞ., modern şehirciliğin gerektirdiği çözümleri ve teknolojik sistemleri kullanarak İstanbul’a güçlü ve toplu taşımaya entegre bir otopark altyapısı kazandırmak için proje ve yatırımlarını sürdürüyor.

2021 ATILIM YILI OLDU

İSPARK, şehrin çok sayıdaki farklı noktası ile özellikle otoparka yoğun ihtiyaç duyulan ilçelerde trafik yoğunluğunu azaltıp sürücülerin hayatını kolaylaştırmak için; açık, katlı ve yol üstü otoparkları hizmete açmaya devam ediyor. İSPARK, 2021 yılında yeni otoparkları hizmete alarak büyük bir atılım yaptı. 2019 yılında 97 bin olan araç kapasitesini 2021’de 117 bine çıkartan İSPARK, aynı zamanda dijital sistemlerde de dönüşüme imza attı.

MOBİL UYGULAMA İLE TEK TUŞLA ÖDE

İstanbulluların farklı ulaşım araçlarında hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda dijital ve mobil uygulamalar, yaşam kalitelerini yükseltecek teknolojik yenilikler hızla hayata geçmeye devam ediyor. Dijital çözümleriyle vatandaşların beğeni ve güvenini kazanmaya devam eden İSPARK, açık, katlı ve yol üstü otoparklarında kredi kartı, istanbulkart ve temassız ödeme imkanı sağladığı müşterilerine yeni bir seçenek sundu. İSPARK otoparklarını kullanan araç sahipleri, otopark ödemelerini İSPARK Mobil Uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. İSPARK mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren sürücüler, araç plakası ve kart bilgilerini sisteme kaydederek temassız ve nakit zorunluluğu olmadan tek tuşla otopark ücretlerini ödeyebiliyorlar.

36 İLÇEDE OTOPARK HİZMETİ VERİYOR

İstanbul’un 36 ilçesinde otopark sıkıntısının yaşandığı merkezi yerlerde, hizmete açtığı açık katlı ve yol üstü otoparklarla büyük çözüm sunan İSPARK, üzeri park ve spor alanlarından oluşan modern zemin altı katlı otoparkların yanı sıra toplu ulaşım noktalarına yakın yerlerde de açık ve yol üstü otoparkları sürücülerin kullanımına açtı.

HER GÜN YAKLAŞIK 150 BİN ARAÇ KULLANIYOR

İSPARK, kent genelinde açık, katlı ve yol üstü otoparklarıyla Anadolu Yakasında 37 bin 200 araç kapasitesiyle , Avrupa Yakası’nda ise 79 bin 800 araç kapasitesiyle hizmet veriyor. Her gün yaklaşık 150 bin aracın kullandığı toplam 117 bin araç kapasitesine sahip otoparklar, trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlıyor.

PANDEMİDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI

Dijital yeniliklerle, otopark giriş ve çıkışlarını hızlandırarak sürücülere büyük kolaylık sağlayan İSPARK, sürücü ve araç güvenliğini takip edecek sistemleri de hayata geçirmeyi başardı. Kent genelinde katlı, açık ve yol üstü otoparklarda kredi kartı, İstanbulkart, mobil ve temassız ödeme seçeneklerini devreye alan İSPARK, nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırarak zaman kaybının da önüne geçti. Özellikle pandemi döneminde binlerce sürücü otopark ücretlerini temassız olarak ödedi.

PARK ET DEVAM ET PROJESİ YAYGINLAŞIYOR

İSPARK, toplu taşıma noktalarına yakın yerlerde İBB tarafından yapılan zemin altı katlı otoparklarla birlikte açık otopark alanları da hizmete açarak “Park Et Devam Et” projesini yaygınlaştırıyor. İSPARK, toplu taşıma istasyonlarına yakın alanlarda uygulamaya devam ettiği P+R projesi ile her gün binlerce aracın trafikten çekilmesini sağlarken; yaklaşık 150 kilometrelik araç konvoyunun otoparklarda duraklamasını sağlıyor.

TRAFİK STRESİ AZALDI

Vatandaşlar, büyük çoğunluğu yürüme mesafesinde bulunan otoparklara araçlarını bırakarak metro, metrobüs, Marmaray, deniz taşıtları, tramvay, otobüs ve uçak gibi ulaşım araçlarıyla trafik yoğunluğu ve stresine girmeden yollarına devam ediyorlar. İSPARK sürücüleri bu otoparklara yönlendirerek gidecekleri mesafeye kısa zamanda ulaşmalarını teşvik ediyor.

HEM KOLAY HEM HESAPLI

İSPARK, kent genelinde 44 noktada 14 bin 391 araç kapasitesine sahip “Park Et Devam Et’ otoparklarıyla vatandaşlara hizmet veriyor. İstanbul’da her gün yaşanan trafik çilesine, uzun kuyruklara ve saatlerce yolda beklemelere, zaman kaybı ve gereksiz yakıt tüketimine “Park Et Devam Et” otoparklarıyla kolay ve hesaplı fırsat sunuluyor.

İSPARK MOBİL’LE PARKLAR AVUCUNUZDA

Sürücüler, İSPARK’ın mobil uygulaması “İspark Mobil” üzerinden kent genelinde ilçelerde bulunan açık, katlı ve yol üstü otoparkları görebiliyorlar. Navigasyon ile kısa zamanda rota çizerek otoparka ulaşabiliyorlar. Ayrıca otoparkların fiyat tarifelerini görüyorlar, isterlerse de mobil uygulama üzerinden ödeme yapabiliyorlar. Bunun yanında otopark kapasiteleri, abonelik ücretleri, park et devam et otoparkları, ilk 15 dakika ücretsiz hizmet veren otoparklar yine uygulama üzerinden kolayca görülebiliyor. Sürücüler ayrıca, kent genelindeki tüm otoparkları https://ispark.istanbul/ otoparklarimiz/ adresinden görebiliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)