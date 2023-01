İsmetpaşa Mahallesi’nde Yıkımlar Başladı

Bayrampaşa “İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi”yle ilgili çalışmalar, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İBB iştiraki İmar A.Ş. tarafından, Bayrampaşa’daki Sağmalcılar Cezaevi’nin kapatılmasının ardından Temmuz 2008’de başlatıldı. Bölge; 10 Temmuz 2013’te “Rezerv Yapı Alanı”, 2016 yılında ise, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edildi. Rezerv yapı alanında 2016 yılında başlatılan inşaatlar, 2019 yılında tamamlandı. Çalışmalar sonucunda 23 blok, 2.269 konut ve 204 ticaret birimi inşa edildi. Ancak vatandaşlar, farklı çekincelerle, kendileri için inşa edilen konutlara taşınmayı reddetti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

BİNALAR YAPILDI, VATANDAŞLAR TAŞINMADI

Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İBB’nin yeni yönetimi göreve geldiğinde, hak sahibi vatandaşların hiçbiri yeni konutlarına taşınmamıştı. Yeni İBB yönetimi, katılımcı ve şeffaf bir çalışmayla uzlaşma sürecini hızlandırarak, 22 Haziran 2020’den itibaren, vatandaşların rezerv yapı alanındaki konutlarına geçmesinin yolunu açtı. Bugüne kadar taşınan konut bağımsız birim sayısı, toplam 1.503’e ulaştı. Kalan rakamın içindeki hak sahiplerinin yüzde 89’uyla da uzlaşma sağlayan İBB ekipleri, yüzde 100 uzlaşıya ulaşılan 53 bağımsız binadaki yıkımlara başladı.

“MUTABAKAT VE UZLAŞMA KONUSUNDA ZAMAN KAYBEDİLDİ”

Yıkımları yerinde takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe’den çalışmalarla ve gelinen aşamayla ilgili bilgiler aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini yıkım yapılan bir bina önünde yapan İmamoğlu, “Bayrampaşa'da, kentsel dönüşüm adına uzun yıllardır mücadele verilen bir nokta. Eski cezaevinin karşısındaki alanın, buradan oraya nakli ve orada bir konut projesiyle beraber süreç işletildi. Mutabakat ve bir arada şeffaf uzlaşma konusunda oldukça zaman kaybedildi ve sıkıntılar yaşandı. Göreve gelir gelmez, bu konuda arkadaşlarımla, bölgedeki meclis üyesi arkadaşlarım olsun, ilçe başkanlarımız olsun, hatta Belediye Başkanımızla birlikte süreci konuştuk uzlaşı içerisinde. Vatandaşlarımızla paylaştık. Şu anda artık yüzde 90’lar seviyesinde bir uzlaşma sağlandı” dedi.

“KOLAY DEĞİL, ZOR BİR MÜCADELE”

“Burada, uzun zamandır, yaklaşık 11-12 yıldır boşaltılmış yapılar ve bunlarla ilgili sorunlar vardı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Süreçler tamamlandığı için, kademeli bir biçimde yıkımlara geçildi. Bu devam edecek. Hızlıca buradaki alanları, vatandaşla uzlaşılarak boşaltılmış binaları yıkarak hem oraları metruk halinden kurtaracağız hem de ne yazık ki bilinmeyen suç odaklı birtakım yığınlar oluşmuştu burada, onları da ortadan kaldıracağız. Bir başka aşaması da buranın, yine projesini arkadaşlarım çalışıyorlar. Bu projeyle beraber, karşı taraftaki binalar nakliyle, bir nevi rezerv alanın kademeli bir şekilde kullanımıyla, Bayrampaşa'da ciddi bir dönüşümü devam ettireceğiz. Deprem, dönüşüm, sıkıntılı binalardan kurtulmak ve daha iyi yaşam koşullarında var olma noktasında mücadele devam ediyor. Kolay bir mücadele değil bu, zor bir mücadele. Maksimum iş birliği gerekiyor. Gittiğimiz her noktada o iş birliğini de sağlama konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah buralar çok güzel alanlar olacak. Hızlı hareket etmemiz lazım. Her zaman dua ediyorum. O da ne? Allah geçinden versin İstanbul'a depremi. Bir an önce toparlayalım inşallah.”