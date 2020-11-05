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İSMEK’TE Yüz Yüze Eğitim Kayıtları 11 Kasım'da Başlıyor

İSMEK’te 2020-2021 dönemi yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım’da başlayacak. Uzaktan eğitimler devam ederken, yüz yüze eğitimler de 24 Kasım’dan itibaren verilecek

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2020 Perşembe 10:04
İSMEK’TE Yüz Yüze Eğitim Kayıtları 11 Kasım'da Başlıyor
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Pandemi nedeniyle her türlü hijyen önleminin alındığı merkezlerde, sosyal mesafeye dikkat edilecek, kursiyerlerden HES Kodu istenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Uzaktan eğitimlerin devam ettiği İSMEK, 2020-2021 eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanıyor. 24 Kasım’da başlayacak yüz yüze eğitimler, pandemi şartlarına uygun bir şekilde verilecek. İstanbulluların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için, İSMEK merkezlerinde gerekli her türlü hijyen önlemi alındı. Eğitimlerde, sınıf kontenjanları ise sosyal mesafeye uygun bir şekilde belirlenecek.

Kayıtlar 11 Kasım’da başlıyor

Pek çok farklı alan ve programda nitelikli eğitimlerin verildiği İSMEK’te, yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım 2020’de başlayacak. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, 11 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren,www.ismek.istanbul sitesinden başvuru yapabilecek. Kayıtlar, kontenjan durumuna göre yıl boyunca devam edecek.

Derslere HES Koduyla Girilecek

Eğitim merkezlerine giriş için, her öğrenciden, e-devlet ve/veya “Hayat Eve Sığar” uygulamasından alınacak HES kodu istenecek.

Güncel Bilgilere Web Sitesi ve Sosyal Medyadan Ulaşılabilecek

Eğitim programları ile ilgili güncel bilgilere www.ismek.istanbul web sitesinin yanı sıra İSMEK’in, Facebook, Twitter ve Instagram adreslerinden de erişim mümkün olacak.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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