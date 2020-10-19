İşletmenizin Reklamını Kendiniz Yapın!

Genelde afiş, broşür ve kartvizit çıkaran işletmelerin dikkate almadıkları çok ufak bir detay daha bulunuyor. Eskisi oldukça büyük olan etiket baskı çoğu zaman markaların tek yüzü olabiliyor. Etiket baskı; en kolay tanımı ile arkası yapışkanlı olan kağıtlardır. Üzerinde firmaya ait iletişim bilgilerin yer aldığı etiketler aynı zamanda satılan ürün hakkında da bilgiler içermektedir. Son zamanlarda birçok işletme doğal reklam aracı olarak etiket baskıdan destek almaktadırlar.

Sticker etiket devlet tarafından birçok sektöre zorunlu hale getirilmiştir. Başta gıda olmak üzere hazır giyim, içerisinde kimyasal ürün bulunduran ürünlerin üzerinde etiket olması zorunlu hale gelmiştir. Etiket kullanımı zorunlu olmayan işletmeler ise daha çok ürünlerinin reklamını yapabilmek adına sticker yaptırmaktadırlar. Bu yola yeni çıkmış olabilirsiniz. Merak etmeyin, sizlere Türkiye’nin en güvenilir dijital baskı firması önerisinde de bulunacağız. Ancak öncelikle sticker baskı ile ilgili merak edilen diğer ayrıntıları da sunmak istiyoruz.

Etiket Baskı Çeşitleri Nelerdir?

Etiket baskı üzerinde ürün ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ürünün ne zaman üretildiği, son tüketim tarihi, üretim yeri, üretim izin bilgileri gibi detaylar yer almaktadır. Sticker konusunda oldukça başarılı olan Bas Yolla, firmaların ihtiyaç duyduğu etiket basımını profesyonel ekibi ve profesyonel ekipmanları ile yerine getiriyor. Bas Yolla tarafından basımı gerçekleştirilen etiket türleri;