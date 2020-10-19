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İşletmenizin Reklamını Kendiniz Yapın!

Ürün ve hizmet pazarlama alanında yeni bir işletme oluşturan kişilerin yapması gereken ilk şeylerden birisi de reklam konusunu halletmektir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
İşletmenizin Reklamını Kendiniz Yapın!
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Genelde afiş, broşür ve kartvizit çıkaran işletmelerin dikkate almadıkları çok ufak bir detay daha bulunuyor. Eskisi oldukça büyük olan etiket baskı çoğu zaman markaların tek yüzü olabiliyor. Etiket baskı; en kolay tanımı ile arkası yapışkanlı olan kağıtlardır. Üzerinde firmaya ait iletişim bilgilerin yer aldığı etiketler aynı zamanda satılan ürün hakkında da bilgiler içermektedir. Son zamanlarda birçok işletme doğal reklam aracı olarak etiket baskıdan destek almaktadırlar.

Sticker etiket devlet tarafından birçok sektöre zorunlu hale getirilmiştir. Başta gıda olmak üzere hazır giyim, içerisinde kimyasal ürün bulunduran ürünlerin üzerinde etiket olması zorunlu hale gelmiştir.  Etiket kullanımı zorunlu olmayan işletmeler ise daha çok ürünlerinin reklamını yapabilmek adına sticker yaptırmaktadırlar. Bu yola yeni çıkmış olabilirsiniz. Merak etmeyin, sizlere Türkiye’nin en güvenilir dijital baskı firması önerisinde de bulunacağız. Ancak öncelikle sticker baskı ile ilgili merak edilen diğer ayrıntıları da sunmak istiyoruz.

Etiket Baskı Çeşitleri Nelerdir?

Etiket baskı üzerinde ürün ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ürünün ne zaman üretildiği, son tüketim tarihi, üretim yeri, üretim izin bilgileri gibi detaylar yer almaktadır. Sticker konusunda oldukça başarılı olan Bas Yolla, firmaların ihtiyaç duyduğu etiket basımını profesyonel ekibi ve profesyonel ekipmanları ile yerine getiriyor. Bas Yolla tarafından basımı gerçekleştirilen etiket türleri;

  • Şeffaf Etiket: Şeffaf olarak tasarlanan etiket türü, etiket altında yer alan ürünün görünmesini sağlamaktadır. Genellikle kozmetik sektörü tarafından kullanılan bu etiket türü hem suya hem de toza karşı ekstra dayanıklıdır.
  • Cam Etiketi: Plastik bazlı bir etiket türü olan cam etiketi isminden de anlaşılacağı üzere camlı yüzlere uygulanmak için üretilmektedir. Bas Yolla, yapıştırıldığı yüzeyde kalıcı olan, iz bırakmayan cam etiketleri üretme konusunda oldukça başarılıdır.
  • Kuşe Etiket: Her tip ürünlerde kullanılabilen kuşe etiket suya karşı oldukça dayanıklıdır. Genelde pürüzsüz, parlak ve mat yüzeylere uygulanmaları ile ön plana çıkmaktadır.
  • Poliart Etiket: Boru ve demir çelik yüzeyine yapıştırılan Poliart Etiket kolay aşınmamalarından dolayı tercih edilmektedir.
  • Polipopilen Etiket: Bas Yolla’nın en çok ilgi gören etiket türlerinden birisi de Polipopilen Etiket türüdür. Isı, nem ve ışığa karşı oldukça dayanıklı olan bu etiket, reklam için oldukça uygundur.
  • Etiket baskı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler Bas Yolla ile iletişime geçerek https://www.basyolla.com/etiket-baski adresini ziyaret edebilirler.
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